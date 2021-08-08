В результате загрязнения претерпело 200 метров акватории Черного моря. Новороссийск располагается неподалеку от оккупированного Крыма.

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Место разлива оградили

Инцидент произошел на причале компании "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. В это время нефтью с терминала заправляли танкер Minerva Symphony. Делали это с помощью выносного причального устройства.

В Росморречфлоте рассказали, что нефть разлилась за пределами береговой зоны – примерно в 6 километрах от берега. Сейчас на месте разлива выставили боновые (плавучие) заграждения.

Каспийский трубопроводный консорциум устраняет разлив самостоятельно. В частности, создали оперативный штаб и привлекли аварийно-спасательные подразделения. Хотя не было запроса от владельца терминала, но в готовность привели силы филиала Морской спасательной службы.

Добавим, что Minerva Symphony базируется в греческом Пирее. Также ходит под флагом этой страны.

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Где располагается Новороссийск / Карта Google

Что известно о Каспийской трубопроводном консорциуме Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1 511 километров. Текущая мощность трубопровода - 67 миллионов тонн нефти в год.



Акционеры КТК – компании из России, Казахстана, США (Chevron и Mobil), Великобритании (BG), Италии (Eni) и Швейцарии (Oryx).

В России уже не раз случались разливы нефти

В конце июня нефтепродукты разлились на реке Вилюй в Якутии. В итоге вещество попало в воду в районе поселка Чернышевский. Причина – технологический инцидент на объекте Вилюйской ГЭС-2. Об объеме и виде нефтепродуктов, попавших в воду, не сообщали.

29 мая 2020 года в Норильске вследствие разгерметизации резервуара с дизельным топливом произошла авария на ТЭЦ-3. В итоге 17 тысяч тонн нефтепродуктов вылились на дорогу, проникли в почву и попали в реку Амбарная , а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море . Из-за инцидента в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.