8 січня, 09:14
2
Оновлено - 09:53, 8 січня

Дніпрян попередили про "відновлення світла у 2027 році": у ДТЕК пояснили, що сталося

Дарія Черниш
Основні тези
  • На сайті ДТЕК з'явилась помилкова інформація про повернення світла у 2027 році через технічний збій.
  • Компанія пояснила, що фахівці уточнять терміни відновлення світла після огляду пошкоджень.

Під час блекауту на Дніпропетровщині на сайті ДТЕК тимчасово з'явилась інформація про те, що світло нібито повернеться у 2027 році. У компанії пояснили, що стався технічний збій.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Який збій стався на сайті ДТЕК?

Як повідомили в компанії, на сайті ДТЕК з'явилось повідомлення про нібито повернення світла на Дніпропетровщині лише у 2027 році. Фахівці пояснили, що це помилка. Йдеться про технічний збій, який виник у диспетчерській системі.

Перепрошуємо, що налякали й заплутали,
– написали в ДТЕК.

Зазначається, що після відбою повітряної тривоги енергетики зможуть оглянути пошкодження, спричинені російськими атаками 7 січня. Після цього, як написали фахівці, вони уточнять терміни відновлення електропостачання в регіоні.

Яка ситуація зі світлом в регіоні?