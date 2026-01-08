Дніпрян попередили про "відновлення світла у 2027 році": у ДТЕК пояснили, що сталося

Під час блекауту на Дніпропетровщині на сайті ДТЕК тимчасово з'явилась інформація про те, що світло нібито повернеться у 2027 році. У компанії пояснили, що стався технічний збій.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Який збій стався на сайті ДТЕК?

Як повідомили в компанії, на сайті ДТЕК з'явилось повідомлення про нібито повернення світла на Дніпропетровщині лише у 2027 році. Фахівці пояснили, що це помилка. Йдеться про технічний збій, який виник у диспетчерській системі.

Перепрошуємо, що налякали й заплутали,

– написали в ДТЕК.

Зазначається, що після відбою повітряної тривоги енергетики зможуть оглянути пошкодження, спричинені російськими атаками 7 січня. Після цього, як написали фахівці, вони уточнять терміни відновлення електропостачання в регіоні.

Яка ситуація зі світлом в регіоні?