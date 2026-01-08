Дніпрян попередили про "відновлення світла у 2027 році": у ДТЕК пояснили, що сталося
- На сайті ДТЕК з'явилась помилкова інформація про повернення світла у 2027 році через технічний збій.
- Компанія пояснила, що фахівці уточнять терміни відновлення світла після огляду пошкоджень.
Під час блекауту на Дніпропетровщині на сайті ДТЕК тимчасово з'явилась інформація про те, що світло нібито повернеться у 2027 році. У компанії пояснили, що стався технічний збій.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Який збій стався на сайті ДТЕК?
Як повідомили в компанії, на сайті ДТЕК з'явилось повідомлення про нібито повернення світла на Дніпропетровщині лише у 2027 році. Фахівці пояснили, що це помилка. Йдеться про технічний збій, який виник у диспетчерській системі.
Перепрошуємо, що налякали й заплутали,
– написали в ДТЕК.
Зазначається, що після відбою повітряної тривоги енергетики зможуть оглянути пошкодження, спричинені російськими атаками 7 січня. Після цього, як написали фахівці, вони уточнять терміни відновлення електропостачання в регіоні.
Яка ситуація зі світлом в регіоні?
Увечері 7 січня у Міненерго заявили, що Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру кількох регіонів України. Внаслідок ударів майже повністю зникло світло у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У Дніпрі та інших населених пунктах регіону зафіксували проблеми зі зв'язком та зупинку роботи метро.
Станом на ранок 8 січня електропостачання відновили у Запорізькому районі. Щодо Дніпропетровщини – роботи ще тривають.