В ДТЭК опровергли сообщения о возвращении света в Днепре в 2027 году
- На сайте ДТЭК появилась ложная информация о возвращении света в 2027 году из-за технического сбоя.
- Компания объяснила, что специалисты уточнят сроки восстановления света после осмотра повреждений.
Во время блэкаута на Днепропетровщине на сайте ДТЭК временно появилась информация о том, что свет якобы вернется в 2027 году. В компании объяснили, что произошел технический сбой.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Какой сбой произошел на сайте ДТЭК?
Как сообщили в компании, на сайте ДТЭК появилось сообщение о якобы возвращении света на Днепропетровщине только в 2027 году. Специалисты объяснили, что это ошибка. Речь идет о техническом сбое, который возник в диспетчерской системе.
Извиняемся, что напугали и запутали,
– написали в ДТЭК.
Отмечается, что после отбоя воздушной тревоги энергетики смогут осмотреть повреждения, вызванные российскими атаками 7 января. После этого, как написали специалисты, они уточнят сроки восстановления электроснабжения в регионе.
Какова ситуация со светом в регионе?
Вечером 7 января в Минэнерго заявили, что Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины. В результате ударов почти полностью исчез свет в Днепропетровской и Запорожской областях.
В Днепре и других населенных пунктах региона зафиксировали проблемы со связью и остановку работы метро.
По состоянию на утро 8 января электроснабжение восстановили в Запорожском районе. По Днепропетровщине – работы еще продолжаются.