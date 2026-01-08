Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Какой сбой произошел на сайте ДТЭК?

Как сообщили в компании, на сайте ДТЭК появилось сообщение о якобы возвращении света на Днепропетровщине только в 2027 году. Специалисты объяснили, что это ошибка. Речь идет о техническом сбое, который возник в диспетчерской системе.

Извиняемся, что напугали и запутали,

– написали в ДТЭК.

Отмечается, что после отбоя воздушной тревоги энергетики смогут осмотреть повреждения, вызванные российскими атаками 7 января. После этого, как написали специалисты, они уточнят сроки восстановления электроснабжения в регионе.

Какова ситуация со светом в регионе?