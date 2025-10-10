Через те, що Україна перебувала в складі Радянського Союзу, усі документи про газомережі, електромережі тощо нашої країни зараз є в Москві. Ворог цим точно скористається під час ударів.

Про це в ефірі 24 Каналу наголосив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що українцям потрібно бути готовими. Деяким областям взимку може бути дуже складно.

Дивіться також На Черкащині ворог цілив по критичній інфраструктурі: які наслідки атаки

Чому і як потрібно готуватись до непростої зими?

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" наголосив, що окупанти атакують не лише ті об'єкти, які продукують електроенергію.

Вони вже б'ють по розподільчих станціях. Якщо їх виб'ють, ми не зможемо оперативно та швидко відновлювати електропостачання. Противник це розуміє,

– наголосив він.

За словами Федоренка, головна мета ворога – занурити Україну в пітьму. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" припустив, що повністю знеструмити нашу країну ворогу не вийде, у нього не має достатньо сил та засобів для цього.

Однак ця зима для окремих районів та областей може бути дуже холодно та темною. Тому потрібно готуватись вже. Я не залякую, але прошу бути готовими,

– підкреслив він.

Федоренко додав, що українцям варто придбати газові пальники, павербанки та теплі речі.

Як Росія намагається залишити українців без світла: коротко