Из-за того, что Украина находилась в составе Советского Союза, все документы о газосетях, электросетях и т.д. нашей страны сейчас есть в Москве. Враг этим точно воспользуется во время ударов.

Об этом в эфире 24 канала отметил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что украинцам нужно быть готовыми. Некоторым областям зимой может быть очень сложно.

Почему и как нужно готовиться к непростой зиме?

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" отметил, что оккупанты атакуют не только те объекты, которые производят электроэнергию.

Они уже бьют по распределительным станциям. Если их выбьют, мы не сможем оперативно и быстро восстанавливать электроснабжение. Противник это понимает,

– подчеркнул он.

По словам Федоренко, главная цель врага – погрузить Украину во тьму. Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" предположил, что полностью обесточить нашу страну врагу не получится, у него нет достаточно сил и средств для этого.

Однако эта зима для отдельных районов и областей может быть очень холодной и темной. Поэтому нужно готовиться уже. Я не запугиваю, но прошу быть готовыми,

– подчеркнул он.

Федоренко добавил, что украинцам стоит приобрести газовые горелки, павербанки и теплые вещи.

Как Россия пытается оставить украинцев без света: коротко