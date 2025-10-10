Уже бьют по распределительным станциям, – офицер ВСУ призвал готовиться к непростой зиме
- Оккупанты атакуют распределительные станции, чтобы полностью погрузить Украину во тьму.
- Федоренко советует украинцам подготовиться к зиме, приобретя газовые горелки, павербанки и теплые вещи.
Из-за того, что Украина находилась в составе Советского Союза, все документы о газосетях, электросетях и т.д. нашей страны сейчас есть в Москве. Враг этим точно воспользуется во время ударов.
Об этом в эфире 24 канала отметил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что украинцам нужно быть готовыми. Некоторым областям зимой может быть очень сложно.
Почему и как нужно готовиться к непростой зиме?
Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" отметил, что оккупанты атакуют не только те объекты, которые производят электроэнергию.
Они уже бьют по распределительным станциям. Если их выбьют, мы не сможем оперативно и быстро восстанавливать электроснабжение. Противник это понимает,
– подчеркнул он.
По словам Федоренко, главная цель врага – погрузить Украину во тьму. Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" предположил, что полностью обесточить нашу страну врагу не получится, у него нет достаточно сил и средств для этого.
Однако эта зима для отдельных районов и областей может быть очень холодной и темной. Поэтому нужно готовиться уже. Я не запугиваю, но прошу быть готовыми,
– подчеркнул он.
Федоренко добавил, что украинцам стоит приобрести газовые горелки, павербанки и теплые вещи.
Как Россия пытается оставить украинцев без света: коротко
- В ночь на 10 октября оккупанты атаковали энергетические объекты в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Из-за этого в областях есть проблемы с электроснабжением, введены аварийные отключения.
- День перед этим страна-агрессор нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Там сообщили, что ремонт потребует времени.
- 8 октября из-за вражеских ударов без света остался Нежин, что на Черниговщине, а также часть Сумского района в области.