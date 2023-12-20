Щоб комфортно пережити блекаут: які запаси потрібно підготувати

Над Україною висить загроза нового блекауту. Якщо Росія спробує повторити торішній сценарій та залишить нас без світла та зв'язку, то нам потрібно підготуватися.

Для того, аби комфортно пережити блекаут українці формують запаси продуктів та забезпечують себе альтернативними джерелами енергії. 24 Канал пропонує кілька порад про стратегічний асортимент, який повинен бути в наявності вдома.

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Список необхідних речей

Для забезпечення комфорту під час холодної пори року розумно заздалегідь попіклуватися про необхідні речі та запаси їжі. Обов'язково потрібно подбати про:

Питну воду у пляшках

Консерви (м'ясні, рибні, овочеві)

Різновиди круп та макаронних виробів (звичайні та швидкого приготування)

Сухе молоко

Асортимент кави та чаю

Печиво та хлібці

Згущене молоко

Приправи: сіль та цукор

Борошно

Рослинна олія

Сода для випічки

Ласощі: цукерки та халва

Корисний мед

Горіхи та насіння

Якщо у сім'ї є діти, то потрібно окремо потурбуватися про запас харчів для них.

Щоб запаси продуктів не псувалися, їх слід зберігати у герметичних контейнерах у прохолодних і захищених від сонця приміщеннях.

Що потрібно придбати