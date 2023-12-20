Для того, аби комфортно пережити блекаут українці формують запаси продуктів та забезпечують себе альтернативними джерелами енергії. 24 Канал пропонує кілька порад про стратегічний асортимент, який повинен бути в наявності вдома.
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Список необхідних речей
Для забезпечення комфорту під час холодної пори року розумно заздалегідь попіклуватися про необхідні речі та запаси їжі. Обов'язково потрібно подбати про:
- Питну воду у пляшках
- Консерви (м'ясні, рибні, овочеві)
- Різновиди круп та макаронних виробів (звичайні та швидкого приготування)
- Сухе молоко
- Асортимент кави та чаю
- Печиво та хлібці
- Згущене молоко
- Приправи: сіль та цукор
- Борошно
- Рослинна олія
- Сода для випічки
- Ласощі: цукерки та халва
- Корисний мед
- Горіхи та насіння
Щоб запаси продуктів не псувалися, їх слід зберігати у герметичних контейнерах у прохолодних і захищених від сонця приміщеннях.
Що потрібно придбати
- В Міненергетики застерігали щодо ймовірності складної зими та можливі відключення світла в разі нових російських атак. Щоб зникнення електроенергії не виявилося для вас раптовим, варто підготуватися заздалегідь.
- Щоб вимкнення електроенергії не застало вас зненацька, переконайтеся що у вас вдома є ліхтарик, батарейки, свічки, лампочки з акумуляторами та світлодіодні лампи. Необхідними також є альтернативні методи заряджання такі як павербанки, які знадобляться для телефона або ж інших пристроїв, що потребують живлення.
- Якщо є можливість, запасіться акумуляторними або сонячними батареями, а також іншими пристроями, що дозволять заряджати життєвонеобхідну техніку. Можна придбати дизельний чи бензиновий генератор, однак їх можна використовувати лише поза домом. Не запускайте генератор у будинку чи гаражі, не підключайте його до домашньої електричної системи.