Для того, аби комфортно пережити блекаут українці формують запаси продуктів та забезпечують себе альтернативними джерелами енергії. 24 Канал пропонує кілька порад про стратегічний асортимент, який повинен бути в наявності вдома.

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Список необхідних речей

Для забезпечення комфорту під час холодної пори року розумно заздалегідь попіклуватися про необхідні речі та запаси їжі. Обов'язково потрібно подбати про:

  • Питну воду у пляшках
  • Консерви (м'ясні, рибні, овочеві)
  • Різновиди круп та макаронних виробів (звичайні та швидкого приготування)
  • Сухе молоко
  • Асортимент кави та чаю
  • Печиво та хлібці
  • Згущене молоко
  • Приправи: сіль та цукор
  • Борошно
  • Рослинна олія
  • Сода для випічки
  • Ласощі: цукерки та халва
  • Корисний мед
  • Горіхи та насіння

Щоб запаси продуктів не псувалися, їх слід зберігати у герметичних контейнерах у прохолодних і захищених від сонця приміщеннях.

Що потрібно придбати

  • В Міненергетики застерігали щодо ймовірності складної зими та можливі відключення світла в разі нових російських атак. Щоб зникнення електроенергії не виявилося для вас раптовим, варто підготуватися заздалегідь.
  • Щоб вимкнення електроенергії не застало вас зненацька, переконайтеся що у вас вдома є ліхтарик, батарейки, свічки, лампочки з акумуляторами та світлодіодні лампи. Необхідними також є альтернативні методи заряджання такі як павербанки, які знадобляться для телефона або ж інших пристроїв, що потребують живлення.
  • Якщо є можливість, запасіться акумуляторними або сонячними батареями, а також іншими пристроями, що дозволять заряджати життєвонеобхідну техніку. Можна придбати дизельний чи бензиновий генератор, однак їх можна використовувати лише поза домом. Не запускайте генератор у будинку чи гаражі, не підключайте його до домашньої електричної системи.