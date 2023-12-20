Для того, аби комфортно пережити блекаут українці формують запаси продуктів та забезпечують себе альтернативними джерелами енергії. 24 Канал пропонує кілька порад про стратегічний асортимент, який повинен бути в наявності вдома.

Дивіться також Як розрахувати запаси та зігрітися: поради військового про підготовку до блекауту

Список необхідних речей

Для забезпечення комфорту під час холодної пори року розумно заздалегідь попіклуватися про необхідні речі та запаси їжі. Обов'язково потрібно подбати про:

Питну воду у пляшках

Консерви (м'ясні, рибні, овочеві)

Різновиди круп та макаронних виробів (звичайні та швидкого приготування)

Сухе молоко

Асортимент кави та чаю

Печиво та хлібці

Згущене молоко

Приправи: сіль та цукор

Борошно

Рослинна олія

Сода для випічки

Ласощі: цукерки та халва

Корисний мед

Горіхи та насіння

Важливо! Якщо у сім'ї є діти, то потрібно окремо потурбуватися про запас харчів для них.

Щоб запаси продуктів не псувалися, їх слід зберігати у герметичних контейнерах у прохолодних і захищених від сонця приміщеннях.

Що потрібно придбати