В Міненергетики застерігали щодо ймовірності складної зими та можливі відключення світла в разі нових російських атак. Щоб зникнення електроенергії не виявилося для вас раптовим, варто підготуватися заздалегідь.

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Як підготуватися до вимкнення світла

Щоб вимкнення електроенергії не застало вас зненацька, переконайтеся що у вас вдома є ліхтарик, батарейки, свічки, лампочки з акумуляторами та світлодіодні лампи. Необхідними також є альтернативні методи заряджання такі як павербанки, які знадобляться для телефона або ж інших пристроїв, що потребують живлення.

Якщо є можливість, запасіться акумуляторними або сонячними батареями, а також іншими пристроями, що дозволять заряджати життєвонеобхідну техніку. Можна придбати дизельний чи бензиновий генератор, однак їх можна використовувати лише поза домом. Не запускайте генератор у будинку чи гаражі, не підключайте його до домашньої електричної системи.

Варто також придбати спеціальні пристрої, які захищають ґаджети від перепадів напруги, що часто трапляється під час відключень електроенергії.

Завжди тримайте свій телефон зарядженим. Подбайте, щоб рахунок мобільного був завчасно поповнений.

Утепліть своє житло, вікна, вхідні двері. Варто обробити герметиком шпарини у вікнах, використати ущільнювач, аби запобігти втраті тепла. Таку ж процедуру варто провести та з вхідними дверима.

Варто також запастися готівкою, адже за відсутності електроенергії не працюватимуть банкомати й банківські термінали.

Радимо підготувати теплий одяг, а зокрема термобілизну. Необхідно дістати ковдри на випадок, якщо буде холодно. Якщо є змога, то рекомендовано придбати альтернативні засоби обігріву, що не потребують використання електроенергії.

Також заздалегідь дізнайтеся, де розташовані найближчі "Пункти незламності" на випадок, якщо ваші ґаджети розрядяться, зникне зв'язок або теплопостачання. Знайдіть адреси кафе чи магазинів, які мають автономні генератори.

Тримайте бензобак вашого автомобіля повним, оскільки насоси АЗС потребують електроенергії для своєї роботи, тому у разі відключення світла можуть не працювати.

Хорошим рішенням буде придбати водяні грілки, чайник на акумуляторі та сумку-холодильник. Важливо, аби у вашій аптечці були ліки, які ви постійно приймаєте, а також жарознижувальні та препарати від розладів травлення. Можна також придбати радіоприймач на батарейках.

Що варто придбати на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Що робити з продуктами харчування

Аби зберегти їжу холодною, якщо світла не буде протягом тривалого періоду часу, придбайте лід або заморозьте пластикові контейнери з водою. Значну частину продуктів, які потребують охолодження, можна безпечно зберігати в зачиненому холодильнику близько чотирьох годин.

Водночас заповнена морозильна камера зберігатиме температуру близько 48 годин. У разі вимкнення електроенергії бажано відчиняти холодильник і морозильну камеру якомога рідше та на якомога менший час.

Підготуйте запаси технічної та питної води на кілька днів. Все ж варто з'ясувати, де поблизу є бювети.

Запасіться також їжею тривалого зберігання, швидкого приготування, і навіть сублімовану їжу на декілька днів. Купіть продукти, які не потребують термічного оброблення, а саме - хлібці, крекери, консерви тощо.

Якщо у вашому домі є лише електрична плита, то можна придбати портативну газову плиту чи пальник. Радимо завчасно підготувати термоси з теплими напоями.

Як діяти у разі вимкнення світла

Якщо вдома неочікувано зникло світло, то необхідно перевірити, чи це відключення не сталося через несправності домашньої електромережі.

Запитайте у сусідів, чи є у них електроенергія, гляньте, чи працюють вуличні ліхтарі, чи є світло у вікнах будинків навпроти.

Перевірте наявність вашої адреси у графіках відключення електроенергії, які мають бути розроблені в кожній з областей України. Перевірте на сайті обленерго наявність інформації про аварійне відключення світла.

Якщо світла немає лише у вашому будинку або тільки у вашій квартирі, зверніться до компанії-управителя або до ОСББ для виклику електрика.

Яка наразі ситуація з енергетикою