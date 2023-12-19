В Минэнергетики предостерегали вероятность сложной зимы и возможные отключения света в случае новых российских атак. Чтобы исчезновение электроэнергии не оказалось для вас внезапным, следует подготовиться заранее.

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Как подготовиться к отключению света

Чтобы отключение электроэнергии не застало вас врасплох, убедитесь, что у вас дома есть фонарик, батарейки, свечи, лампочки с аккумуляторами да светодиодные лампы. Необходимы также альтернативные методы зарядки, такие как павербанки для телефона или других устройств, требующих питания.

Если есть возможность, запаситесь аккумуляторными или солнечными батареями, а также другими устройствами, позволяющими заряжать жизненно необходимую технику. Можно приобрести дизельный или бензиновый генератор, однако их можно использовать только вне дома. Не запускайте генератор дома или гаражи, не подключайте его к домашней электрической системе.

Следует также приобрести специальные устройства, защищающие гаджеты от перепадов напряжения, часто встречающихся при отключениях электроэнергии.

Всегда держите телефон заряженным. Позаботьтесь, чтобы счет мобильного был заранее пополнен.

Утеплите свое жилье, окна, входные двери. Следует обработать герметиком щели в окнах, использовать уплотнитель, чтобы предотвратить потерю тепла. Такую же процедуру следует провести и с входной дверью.

Следует также запастись наличными, ведь при отсутствии электроэнергии не будут работать банкоматы и банковские терминалы.

Советуем подготовить теплую одежду, а в частности термобелье. Необходимы одеяла на случай, если будет холодно. Если есть возможность, рекомендуется приобрести альтернативные средства обогрева, не требующие использования электроэнергии.

Также заранее узнайте, где расположены ближайшие "Пункты незламности" на случай, если ваши гаджеты разрядятся, исчезнет связь или теплоснабжение. Найдите адреса кафе или магазинов с автономными генераторами.

Держите бензобак вашего автомобиля полным, поскольку насосы АЗС требуют электроэнергии для работы, поэтому в случае отключения света могут не работать.

Хорошим решением будет приобрести водяные грелки, чайник на аккумуляторе и сумку-холодильник. Важно, чтобы в вашей аптечке было лекарство, которое вы постоянно принимаете, а также жаропонижающие и препараты от расстройств пищеварения. Можно приобрести радиоприемник на батарейках.

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Что делать с продуктами питания

Чтобы сохранить пищу холодной, если света не будет в течение длительного времени, приобретите лед или заморозьте пластиковые контейнеры с водой. Значительную часть продуктов, требующих охлаждения, можно безопасно хранить в закрытом холодильнике около четырех часов.

В то же время, заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов. При выключении электроэнергии желательно открывать холодильник и морозильную камеру как можно реже и на меньшее время.

Подготовьте запасы технической и питьевой воды на несколько дней. Все же следует выяснить, где поблизости есть бюветы.

Запаситесь также едой длительного хранения, быстрого приготовления, а также сублимированную пищу на несколько дней. Купите продукты, не требующие термической обработки, а именно хлебцы, крекеры, консервы и т.д.

Если в вашем доме есть только электрическая плита, то можно купить портативную газовую плиту или горелку. Советуем заранее приготовить термосы с теплыми напитками.

Как действовать в случае отключения света

Если дома неожиданно исчез свет, то необходимо проверить, не произошло ли это отключение из-за неисправности домашней электросети.

Спросите соседей, есть ли у них электроэнергия, посмотрите, работают ли уличные фонари, есть ли свет в окнах домов напротив.

Проверьте наличие вашего адреса в графиках отключения электроэнергии, которые должны быть разработаны в каждой области Украины. Проверьте на сайте облэнерго наличие информации об аварийном отключении света.

Если света нет только в вашем доме или только в вашей квартире, обратитесь в компанию-управителя или в ОСМД для вызова электрика.

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