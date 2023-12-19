Командир бригады Нацгвардии "Азов" рассказал, что они на войне уже десятый год. Ведь для "азовцев" все началось задолго до 24 февраля 2022 года.

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Что сказал "Редис" о войне

За это время (почти 10 лет войны – 24 Канал) мы научились не обращать внимания на усталость и не отчаиваться; осознали, что, возможно, не только наша молодость, но и вся наша жизнь пройдет на фронтах войны за независимость Украины; поняли, что нет другого пути, кроме того, который выбрали сознательно,

– рассказал Денис Прокопенко.

Он пояснил, что после почти 2 лет после начала полномасштабного вторжения России, украинцы все чаще задают вопрос: "Как долго будет продолжаться эта война?". Ведь неопределенность и вероятность того, что боевые действия продлятся годами, давит на гражданских и иногда даже на мотивированных военных.

"Ответ простой: Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния. Война будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы будем способны вести сопротивление. Любые "перемирия" или "договоренности" – будут очередным тайм-аутом для врага, с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления. Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани сверхчеловеческих способностей не должна постепенно перерастать в безразличие и безынициативную стабильность", – рассказал "Редис".

Подполковник написал, что многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какова она есть:

некоторые пытаются заверить себя, что все вот-вот закончится само по себе;

кто-то наоборот – каменеет от одного мнения, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетие;

подливают масла в огонь российские информационно-психологические атаки, направленные на деморализацию украинского общества: мол, Украина не выдержит продолжительного марафона, армия и волонтеры устанут и сломаются.

Денис Прокопенко заявил, что лучшее лекарство против уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны — активное вовлечение в происходящие здесь и сейчас исторические процессы.

Мы не знаем точного дня, месяца или года, когда мы победим и сможем вернуться в наши семьи. Но мы уверены в том, что сколько бы ни шла война, рядом с нами надежные собратья, в наших сердцах любовь к Родине, а в руках – оружие. И все это не позволит нам отступить: ни сегодня, ни через год или десять лет,

– заявил командир "Азова".

Он призвал тех, кто до сих пор не вовлечен в службу в Силах обороны Украины, сделать осознанный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны.

Эта война надолго. Она может занять годы. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу,

– призвал "Редис".

Обратите внимание! Глава украинской разведки Кирилл Буданов объяснял, что Россия может продолжать воевать против Украины еще несколько лет. Ведь вести войну Кремлю разрешают экономические показатели и количество военной техники. Кроме того, человеческого ресурса России хватит надолго.