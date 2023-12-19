Командир бригади Нацгвардії "Азов" розповів, що вони на війні вже десятий рік. Адже для "азовців" все почалося задовго до 24 лютого 2022 року.

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Що сказав "Редіс" про війну

За цей час (майже 10 років війни – 24 Канал) ми навчилися не звертати уваги на втому та не піддаватись відчаю; усвідомили, що можливо не тільки наша молодість, але й усе наше життя пройде на фронтах війни за незалежність України; зрозуміли, що не маємо іншого шляху, крім того, який обрали свідомо,

– розповів Денис Прокопенко.

Він пояснив, що після майже 2 років від початку повномасштабного вторгнення Росії, українці все частіше ставлять питання: "Як довго триватиме ця війна?". Адже невизначеність та ймовірність того, що бойові дії триватимуть роками, тисне на цивільних та інколи навіть на вмотивованих військових.

"Відповідь проста: Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу. Війна буде тривати рівно до тих пір, поки ми будемо здатні вести спротив. Будь-які "перемир'я" або "домовленості" – будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надлюдських спроможностей, не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність", – розповів "Редіс".

Підполковник написав, що чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є:

дехто намагається запевнити себе, що все от-от закінчиться саме по собі;

хтось навпаки – кам'яніє від однієї думки, що мир в Україні може настати ледь не через десятиліття;

підливають масла у вогонь російські інформаційно-психологічні атаки, спрямовані на деморалізацію українського суспільства: мовляв, Україна не витримає тривалого марафону, армія та волонтери втомляться та зламаються.

Денис Прокопенко заявив, що найкращі ліки проти зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни — активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.

Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках – зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років,

– заявив Командир "Азова".

Він закликав тих, хто досі не залучений до служби в Силах оборони України, зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни.

Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу,

– закликав "Редіс".

Зверніть увагу! Очільник української розвідки Кирило Буданов пояснював, що Росія може продовжувати воювати проти України ще декілька років. Адже вести війну Кремлю дозволяють економічні показники та кількість військової техніки. Окрім того, людського ресурсу Росії вистачить надовго.