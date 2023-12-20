Чтобы комфортно пережить блэкаут: какие запасы нужно подготовить

20 декабря 2023, 13:08
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Над Украиной висит угроза нового блэкаута. Если Россия попытается повторить прошлогодний сценарий и оставить нас без света и связи, нам нужно подготовиться.

Для того чтобы комфортно пережить блекаут, украинцы формируют запасы продуктов и обеспечивают себя альтернативными источниками энергии. 24 Канал предлагает несколько советов о стратегическом ассортименте, который должен находиться дома.

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Список необходимых вещей

Для обеспечения комфорта во время холодного времени года разумно заранее позаботиться о необходимых вещах и запасах пищи. Обязательно нужно позаботиться о:

  • Питьевую воду в бутылках
  • Консервы (мясные, рыбные, овощные)
  • Разновидности круп и макаронных изделий (обычные и быстрого приготовления)
  • Сухое молоко
  • Ассортимент кофе и чая
  • Печенье и хлебцы
  • Сгущенное молоко
  • Приправы: соль и сахар
  • Мука
  • Растительное масло
  • Сода для выпечки
  • Лакомство: конфеты и халва
  • Полезный мед
  • Орехи и семена
Важно! Если у семьи есть дети, то нужно отдельно позаботиться о запасе пищи для них.

Чтобы запасы продуктов не портились, следует хранить их в герметичных контейнерах в прохладных и защищенных от солнца помещениях.

Что нужно приобрести

  • В Минэнергетики предостерегали вероятность сложной зимы и возможные отключения света в случае новых российских атак. Чтобы исчезновение электроэнергии не оказалось для вас внезапным, следует подготовиться заранее.
  • Чтобы отключение электроэнергии не застало вас врасплох, убедитесь, что у вас дома есть фонарик, батарейки, свечи, лампочки с аккумуляторами и светодиодные лампы. Необходимы также альтернативные методы зарядки такие как павербанки, которые понадобятся для телефона или других устройств, требующих питания.
  • Если есть возможность, запаситесь аккумуляторными или солнечными батареями, а также другими устройствами, позволяющими заряжать жизненно необходимую технику. Можно приобрести дизельный или бензиновый генератор, однако их можно использовать только вне дома. Не запускайте генератор дома или гаражи, не подключайте его к домашней электрической системе.

Автор: Вікторія Кульженко