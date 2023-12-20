Чтобы комфортно пережить блэкаут: какие запасы нужно подготовить

Над Украиной висит угроза нового блэкаута. Если Россия попытается повторить прошлогодний сценарий и оставить нас без света и связи, нам нужно подготовиться.

Для того чтобы комфортно пережить блекаут, украинцы формируют запасы продуктов и обеспечивают себя альтернативными источниками энергии. 24 Канал предлагает несколько советов о стратегическом ассортименте, который должен находиться дома.

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Список необходимых вещей

Для обеспечения комфорта во время холодного времени года разумно заранее позаботиться о необходимых вещах и запасах пищи. Обязательно нужно позаботиться о:

Питьевую воду в бутылках

Консервы (мясные, рыбные, овощные)

Разновидности круп и макаронных изделий (обычные и быстрого приготовления)

Сухое молоко

Ассортимент кофе и чая

Печенье и хлебцы

Сгущенное молоко

Приправы: соль и сахар

Мука

Растительное масло

Сода для выпечки

Лакомство: конфеты и халва

Полезный мед

Орехи и семена

Если у семьи есть дети, то нужно отдельно позаботиться о запасе пищи для них.

Чтобы запасы продуктов не портились, следует хранить их в герметичных контейнерах в прохладных и защищенных от солнца помещениях.

Что нужно приобрести