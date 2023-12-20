Чтобы комфортно пережить блэкаут: какие запасы нужно подготовить
Над Украиной висит угроза нового блэкаута. Если Россия попытается повторить прошлогодний сценарий и оставить нас без света и связи, нам нужно подготовиться.
Для того чтобы комфортно пережить блекаут, украинцы формируют запасы продуктов и обеспечивают себя альтернативными источниками энергии. 24 Канал предлагает несколько советов о стратегическом ассортименте, который должен находиться дома.
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Список необходимых вещей
Для обеспечения комфорта во время холодного времени года разумно заранее позаботиться о необходимых вещах и запасах пищи. Обязательно нужно позаботиться о:
- Питьевую воду в бутылках
- Консервы (мясные, рыбные, овощные)
- Разновидности круп и макаронных изделий (обычные и быстрого приготовления)
- Сухое молоко
- Ассортимент кофе и чая
- Печенье и хлебцы
- Сгущенное молоко
- Приправы: соль и сахар
- Мука
- Растительное масло
- Сода для выпечки
- Лакомство: конфеты и халва
- Полезный мед
- Орехи и семена
Чтобы запасы продуктов не портились, следует хранить их в герметичных контейнерах в прохладных и защищенных от солнца помещениях.
Что нужно приобрести
- В Минэнергетики предостерегали вероятность сложной зимы и возможные отключения света в случае новых российских атак. Чтобы исчезновение электроэнергии не оказалось для вас внезапным, следует подготовиться заранее.
- Чтобы отключение электроэнергии не застало вас врасплох, убедитесь, что у вас дома есть фонарик, батарейки, свечи, лампочки с аккумуляторами и светодиодные лампы. Необходимы также альтернативные методы зарядки такие как павербанки, которые понадобятся для телефона или других устройств, требующих питания.
- Если есть возможность, запаситесь аккумуляторными или солнечными батареями, а также другими устройствами, позволяющими заряжать жизненно необходимую технику. Можно приобрести дизельный или бензиновый генератор, однако их можно использовать только вне дома. Не запускайте генератор дома или гаражи, не подключайте его к домашней электрической системе.