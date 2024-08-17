Кримінальне провадження зареєстровано давно, – речниця БЕБ про підозру блогеру Слобоженку

Відомий блогер-мільойнник Олександр Слобоженко став фігурантом кримінального провадження щодо несплати податків в особливо великих розмірах. Йдеться про суму 213 мільйонів гривень податків, які він не сплатив до бюджету України.

Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру Слобоженку у вчиненні кримінального правопорушення. Речниця БЕБ Альона Матвєєва розповіла 24 Каналу, що на початку цього року 2024 року підозрюваний під час проведення допиту визнав свою провину і був готовий відшкодувати до бюджету завдані державі збитки. Однак згодом уникав слідчих дій.

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Що відомо про справу

У 2020 році Слобоженко організував діяльність комерційної структури та створив сайт, а пізніше зареєстрував свою торгову марку. З метою уникнення сплати податків компанія не була юридично зареєстрована. Також ця компанія не була поставлена на облік як платник податків. Трудові договори зі співробітниками також не укладалися.

Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку – рекламувала в інтернеті сервіси:

онлайн-казино;

віртуальних знайомств;

ринок товарів для краси та здоров'я;

продаж квитків на концерти зірок.

Компанія співпрацювала як з фізичними, так і з юридичними особами. Оплата здебільше здійснювалась на криптогаманці. Пізніше ці гроші виводилися.

Підозрюваний керував компанією, а його довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, сплачувала заробітну плату – всім, що стосується фінансів,

– підкреслила речниця БЕБ.

Кримінальне провадження щодо Слобоженка було зареєстроване доволі давно – у квітні 2023 року. Для встановлення усіх фактів проводилось багато експертиз, обшуки, допити свідків. До цього процесу були залучені аналітики, детективи БЕБ, Служба безпеки і Державна податкова служба.

Чесно сплачувати податки – вигідніше

Детективи БЕБ і раніше розкривали подібні кейси. Найголовніше для них у таких справах встановити схеми, за допомогою яких уникають сплати податків.

Наприклад, це кругові схеми, коли товар нібито переходить із компанії в компанію, а насправді він перепродається тільки на папері. Це дозволяє не сплачувати податки.

"Коли ця схема розкривається, це медійно висвітлюється, і тоді підприємства припиняють працювати по ній. Тоді вони або шукають інші схеми, або починають законно сплачувати податки. Підприємці інколи не розуміють того, що чесно сплачувати податки у всіх випадках дешевше і вигідніше, ніж шукати схеми і потім отримувати підозру", – наголосила Альона Матвєєва.

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Зверніть увагу! Олександру Слобоженку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), яка передбачає санкцію – штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

А також за частиною 1 статті 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, що загрожує йому позбавлення волі на 3 – 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 2 років і з конфіскацією майна.