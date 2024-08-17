Уголовное производство зарегистрировано давно, – спикер БЭБ о подозрении блогеру Слобоженко
Известный блогер-мильойнник Александр Слобоженко стал фигурантом уголовного производства по неуплате налогов в особо крупных размерах. Речь идет о сумме 213 миллионов гривен налогов, которые он не уплатил в бюджет Украины.
Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении Слобоженко в совершении уголовного преступления. Пресс-секретарь БЭБ Алена Матвеева рассказала 24 Каналу, что в начале этого года 2024 года подозреваемый во время проведения допроса признал свою вину и был готов возместить в бюджет нанесенный государству ущерб. Однако впоследствии избегал следственных действий.
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Что известно о деле
В 2020 году Слобоженко организовал деятельность коммерческой структуры и создал сайт, а позже зарегистрировал свою торговую марку. Во избежание уплаты налогов компания не была юридически зарегистрирована. Также эта компания не была поставлена на учет как налогоплательщик. Трудовые договора с сотрудниками также не заключались.
Компания осуществляла арбитраж интернет-трафика – рекламировала в интернете сервисы:
- онлайн-казино;
- виртуальных знакомств;
- рынок товаров для красоты и здоровья;
- продажу билетов на концерты звезд.
Компания сотрудничала как с физическими, так и с юридическими лицами. Оплата в основном осуществлялась на криптокошельки. Позже эти деньги выводились.
Подозреваемый руководил компанией, а его доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, платило заработную плату – всем, что касается финансов,
– подчеркнула пресс-секретарь БЭБ.
Уголовное производство в отношении Слобоженко было зарегистрировано довольно давно – в апреле 2023 года. Для установления всех фактов проводилось много экспертиз, обыски, допросы свидетелей. К этому процессу были привлечены аналитики, детективы БЭБ, Служба безопасности и Государственная налоговая служба.
Честно платить налоги – выгоднее
Детективы БЭБ и ранее раскрывали подобные кейсы. Самое главное для них в таких делах установить схемы, с помощью которых избегают уплаты налогов.
Например, это круговые схемы, когда товар якобы переходит из компании в компанию, а на самом деле он перепродается только на бумаге. Это позволяет не платить налоги.
"Когда эта схема раскрывается, это медийно освещается, и тогда предприятия прекращают работать по ней. Тогда они или ищут другие схемы, или начинают законно платить налоги. Предприниматели иногда не понимают того, что честно платить налоги во всех случаях дешевле и выгоднее, чем искать схемы и потом получать подозрение", – отметила Алена Матвеева.
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Обратите внимание! Александру Слобоженко сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), которая предусматривает санкцию – штраф с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.
А также по части 1 статьи 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, что грозит ему лишение свободы на 3 – 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 2 лет и с конфискацией имущества.