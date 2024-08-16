Також блогер не сплачував податки. Видання "Обозреватель", посилаючись на свої джерела, написало, що мовиться, ймовірно, про 25-річнного київського мільйонера Олександра Слобоженка.

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Що відомо про викриття блогера

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки встановили, що підозрюваний:

залучив до своєї діяльності декількох знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, щоб отримати незаконні прибутки від роботи в інтернеті ;

; у 2020 році заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку;

керував роботою комерційної структури, а довірена особа – обліком отриманих грошей, видачею зарплати й так далі.

Компанія блогера займалась арбітражем інтернет-трафіку (аффілейт маркетингом). Зокрема, рекламувала в інтернеті, соціальних мережах товари, послуги третіх осіб переважно з індустрії:

gambling – ринок онлайн казино, азартних ігор,

dating – ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств,

betting – ринок онлайн ставок, букмекерських організацій,

nutra – онлайн ринок товарів для краси та здоров'я.

Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах Держприкордонслужби, трудові договори з працівниками не укладалися,

– заявили у БЕБ.

За даними Бюро економічної безпеки:

керівник компанії запровадив механізм отримання своїх доходів, у тому числі від надання послуг, переказувавши гроші у криптовалюту . Для цього він, за даними слідчих, використовував платіжні системи та електронні гаманці, зареєстрованих на нього та довірених осіб. Після цього гроші міняли на готівку, яку отримували в пунктах обміну валют;

. Для цього він, за даними слідчих, використовував платіжні системи та електронні гаманці, зареєстрованих на нього та довірених осіб. Після цього гроші міняли на готівку, яку отримували в пунктах обміну валют; довірені особи підозрюваного – реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані й документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії та міняли на долари.

Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 мільярд гривень,

– заявили в БЕБ.

У відомстві зауважили, що держава не отримала понад 213 мільйона гривень податків.

Блогера-мільйонера викрили у податкових махінаціях

За гроші підозрюваний купив квартири та машини

Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема придбав низку об'єктів нерухомості та елітні транспортні засоби,

– заявили детективи.

У справі провели низку обшуків та експертиз. БЕБ арештувало 8 транспортних засобів (включно з елітними супер- та спорткарами), квартири та нерухомість в столиці.

БЕБ повідомило про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінального правопорушення за:

частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

частиною 1 статті 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Санкція першої статті передбачає штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Згідно з другою підозрюваному загрожує позбавлення волі на 3 – 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 2 років та з конфіскацією майна.