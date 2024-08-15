Обмеження нікотиновмісних товарів

Під нововведення потрапляють всі товари, що містять нікотин для орального застосування.

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До 1 липня 2024 року виробники та імпортери мали подати заявки на отримання акцизних марок для маркування своєї продукції, щоб відповідати новим правилам, що набувають чинності з 1 вересня.

Зауважте! Після цієї дати продаж, зберігання, транспортування та ввезення таких продуктів без акцизних марок буде заборонено.

Це нововведення значно змінює умови для всіх учасників ринку нікотиновмісних продуктів в Україні, включаючи виробників, імпортерів і продавців.

Головна мета – посилення контролю над обігом таких продуктів, що забезпечить кращий нагляд за дотриманням законодавства і підвищить рівень відповідальності учасників ринку.

Нагадаємо! З 11 липня в Україні заборонили продаж ароматизованих сигарет, тютюну для самокруток, електронних сигарет і рідин до них. Забороні також підлягають сигаретні упаковки без належного маркування.