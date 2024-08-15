Ограничения никотиносодержащих товаров

Под нововведения попадают все товары, содержащие никотин для орального применения.

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До 1 июля 2024 года производители и импортеры должны были подать заявки на получение акцизных марок для маркировки своей продукции, чтобы соответствовать новым правилам, вступающим в силу с 1 сентября.

Обратите внимание! После этой даты продажа, хранение, транспортировка и ввоз таких продуктов без акцизных марок будет запрещена.

Это нововведение значительно меняет условия для всех участников рынка никотиносодержащих продуктов в Украине, включая производителей, импортеров и продавцов.

Главная цель – усиление контроля над оборотом таких продуктов, что обеспечит лучший надзор за соблюдением законодательства и повысит уровень ответственности участников рынка.

Напомним! С 11 июля в Украине запретили продажу ароматизированных сигарет, табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей к ним. Запрету также подлежат сигаретные упаковки без надлежащей маркировки.