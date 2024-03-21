Блокада кордону триває: чи є інші ринки збуту для українських фермерів

Польські фермери продовжують блокувати кордон. Зараз українські виробники змушені шукати нові ринки для реалізації власної продукції.

Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що вже можна відчути наслідки блокади на кордоні Польщі з Україною.

Дивіться також За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами

Ціни на деякі продукти знизилися

Як наголосив Пендзин, на українському ринку фіксують перенасичення деякими видами аграрної продукції, яку не дають реалізовувати у Євросоюзу. До прикладу, яйця зараз на 20% дешевші, ніж були минулого року. Цукор подешевшав на 10%, хоч у світі він росте в ціні. Олія на 18% дешевша, ніж рік тому. А хлібобулочні вироби – на 3-4%.

Уявіть собі. Минув рік – інфляція виросла десь на 5,7%. Але маємо на 18-20% дешевший ринок всередині країни. Бо йде перевиробництво. Внутрішні виробники напрацьовують продукцію, яку не мають де збувати. В нас йде перевищення пропозиції над попитом. І ціна знижується,

– сказав Пендзин.

Ситуація із експортом зерна дещо інша. Адже там виробники переформатувалися під Південь. А "зерновий коридор" таки працює.

Інші ж виробники мають певні проблеми. Найімовірніше, той обсяг, який не приймають в ЄС, вони будуть перекидати на нові ринки. Це можуть бути країни Африки, Туреччина тощо. Йде пошук нових ринків.

Блокада українського кордону: коротко