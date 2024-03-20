Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зауваживши, що, на жаль, польські фермери не припиняють блокувати кордон. На різних пунктах пропуску вони використовують різні методи. В одних випадках йде ускладнення руху, в інших – повне блокування руху.

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Польські фермери й надалі блокують рух вантажівок

У Держприкордонслужбі повідомили, що у пункті пропуску "Медика – Шегині" відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках. Протестувальники не перешкоджають руху пасажирів.

Втім, речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" додав, що польські фермери продовжують обмежувати рух через кордон українських вантажівок.

О 20:10 ДПСУ отримала інформацію від польських колег про завершення блокування польськими фермерами руху автобусів та легкових авто на вʼїзд та виїзд з Польщі,

– розповів полковник.

За його словами, оформлення цих транспортних засобів зараз здійснюється встановленим порядком. Він також додав, що наразі в Держприкордонслужбі не знають про те, чи планують польські аграрії повторити акцію з блокування пасажирського транспорту.

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