Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, заметив, что, к сожалению, польские фермеры не перестают блокировать границу. На разных пунктах пропуска они используют разные методы. В одних случаях идет усложнение движения, в других – полная блокировка движения.

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Польские фермеры и дальше блокируют движение грузовиков

В Госпогранслужбе сообщили, что в пункте пропуска "Медика – Шегини" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях. Протестующие не препятствуют движению пассажиров.

Впрочем, представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" добавил, что польские фермеры продолжают ограничивать движение через границу украинских грузовиков.

В 20:10 ГНСУ получила информацию от польских коллег о завершении блокирования польскими фермерами движения автобусов и легковых автомобилей на въезд и выезд из Польши,

– рассказал полковник.

По его словам, оформление этих транспортных средств сейчас осуществляется в установленном порядке. Он также добавил, что в настоящее время в Госпогранслужбе не знают о том, планируют ли польские аграрии повторить акцию по блокированию пассажирского транспорта.

Что этому предшествовало: главное