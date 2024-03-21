Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що вже можна відчути наслідки блокади на кордоні Польщі з Україною.
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Ціни на деякі продукти знизилися
Як наголосив Пендзин, на українському ринку фіксують перенасичення деякими видами аграрної продукції, яку не дають реалізовувати у Євросоюзу. До прикладу, яйця зараз на 20% дешевші, ніж були минулого року. Цукор подешевшав на 10%, хоч у світі він росте в ціні. Олія на 18% дешевша, ніж рік тому. А хлібобулочні вироби – на 3-4%.
Уявіть собі. Минув рік – інфляція виросла десь на 5,7%. Але маємо на 18-20% дешевший ринок всередині країни. Бо йде перевиробництво. Внутрішні виробники напрацьовують продукцію, яку не мають де збувати. В нас йде перевищення пропозиції над попитом. І ціна знижується,
– сказав Пендзин.
Ситуація із експортом зерна дещо інша. Адже там виробники переформатувалися під Південь. А "зерновий коридор" таки працює.
Інші ж виробники мають певні проблеми. Найімовірніше, той обсяг, який не приймають в ЄС, вони будуть перекидати на нові ринки. Це можуть бути країни Африки, Туреччина тощо. Йде пошук нових ринків.
Блокада українського кордону: коротко
- 20 березня польські протестувальники вирішили заблокувати пункт пропуску "Медика – Шегині" і для легкових автомобілів, і для автобусів. Станом на вечір вони таки почали блокувати рух лише вантажівок.
- На цьому тлі польська влада домовилася з фермерами про заборону транзиту деякої агропродукції з України. Зокрема, йдеться про пшеницю, кукурудзу, пшеничне борошно, соняшник, ріпак.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков наголосив, що менш ніж 10 днів тому польська влада обіцяла, що пасажирські автобуси перетинатимуть кордон без перешкод. Однак там не дотримали слова.