Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що вже можна відчути наслідки блокади на кордоні Польщі з Україною.

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Ціни на деякі продукти знизилися

Як наголосив Пендзин, на українському ринку фіксують перенасичення деякими видами аграрної продукції, яку не дають реалізовувати у Євросоюзу. До прикладу, яйця зараз на 20% дешевші, ніж були минулого року. Цукор подешевшав на 10%, хоч у світі він росте в ціні. Олія на 18% дешевша, ніж рік тому. А хлібобулочні вироби – на 3-4%.

Уявіть собі. Минув рік – інфляція виросла десь на 5,7%. Але маємо на 18-20% дешевший ринок всередині країни. Бо йде перевиробництво. Внутрішні виробники напрацьовують продукцію, яку не мають де збувати. В нас йде перевищення пропозиції над попитом. І ціна знижується,

– сказав Пендзин.

Ситуація із експортом зерна дещо інша. Адже там виробники переформатувалися під Південь. А "зерновий коридор" таки працює.

Інші ж виробники мають певні проблеми. Найімовірніше, той обсяг, який не приймають в ЄС, вони будуть перекидати на нові ринки. Це можуть бути країни Африки, Туреччина тощо. Йде пошук нових ринків.

Блокада українського кордону: коротко