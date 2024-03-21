Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что уже можно почувствовать последствия блокады на границе Польши с Украиной.

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Цены на некоторые продукты снизились

Как отметил Пендзин, на украинском рынке фиксируют перенасыщение некоторыми видами аграрной продукции, которую не дают реализовывать в Евросоюзе. К примеру, яйца сейчас на 20% дешевле, чем были в прошлом году. Сахар подешевел на 10%, хотя в мире он растет в цене. Масло на 18% дешевле, чем год назад. А хлебобулочные изделия – на 3-4%.

Представьте себе. Прошел год – инфляция выросла где-то на 5,7%. Но имеем на 18-20% более дешевый рынок внутри страны. Потому что идет перепроизводство. Внутренние производители нарабатывают продукцию, которую негде сбывать. У нас идет превышение предложения над спросом. И цена снижается,

– сказал Пендзин.

Ситуация с экспортом зерна несколько иная. Ведь там производители переформатировались под Юг. А "зерновой коридор" таки работает.

Другие же производители имеют определенные проблемы. Вероятнее всего, тот объем, который не принимают в ЕС, они будут перебрасывать на новые рынки. Это могут быть страны Африки, Турция и т.п. Идет поиск новых рынков.

Блокада украинской границы: кратко