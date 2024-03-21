Блокада границы продолжается: есть ли другие рынки сбыта для украинских фермеров

Польские фермеры продолжают блокировать границу. Сейчас украинские производители вынуждены искать новые рынки для реализации собственной продукции.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что уже можно почувствовать последствия блокады на границе Польши с Украиной.

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Цены на некоторые продукты снизились

Как отметил Пендзин, на украинском рынке фиксируют перенасыщение некоторыми видами аграрной продукции, которую не дают реализовывать в Евросоюзе. К примеру, яйца сейчас на 20% дешевле, чем были в прошлом году. Сахар подешевел на 10%, хотя в мире он растет в цене. Масло на 18% дешевле, чем год назад. А хлебобулочные изделия – на 3-4%.

Представьте себе. Прошел год – инфляция выросла где-то на 5,7%. Но имеем на 18-20% более дешевый рынок внутри страны. Потому что идет перепроизводство. Внутренние производители нарабатывают продукцию, которую негде сбывать. У нас идет превышение предложения над спросом. И цена снижается,

– сказал Пендзин.

Ситуация с экспортом зерна несколько иная. Ведь там производители переформатировались под Юг. А "зерновой коридор" таки работает.

Другие же производители имеют определенные проблемы. Вероятнее всего, тот объем, который не принимают в ЕС, они будут перебрасывать на новые рынки. Это могут быть страны Африки, Турция и т.п. Идет поиск новых рынков.

Блокада украинской границы: кратко