Важливі вантажі прибувають в Україну: у ДПСУ розповіли, якою є ситуація на польському кордоні

Страйки польських фермерів на кордоні продовжуються. Ситуація подекуди покращала, в Україну та з України проїжджають потяги та легкові автомобілі. Однак досі критично мало вантажівок проїжджають кордони.

У чергах на кордоні стоїть понад 2400 вантажівок. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив 24 Каналу, що в Україну також надходять важливі гуманітарні та військові вантажі.

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Детально про ситуацію на кордоні

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Іноді їхні дії створюють перешкоди і для інших категорій, однак зазвичай легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон.

Мітинги відбуваються на шести з дев'яти пунктів пропуску на кордоні з Польщею. З українського боку це:

"Ягодин",

"Угринів",

"Устилуг",

"Рава-Руська",

"Шегині",

"Краківець".

Станом на ранок 23 лютого в чергах на всіх цих напрямках з території Польщі в бік Україні очікує понад 2460 вантажівок. Найбільша черга на "Краківці", "Раві-Руській" та "Ягодині". Польські фермери заявили, що пропускатимуть по кілька вантажних засобів на годину, але на кожному з напрямків у два боки це може бути 1, 2 чи 3 вантажівки,

– розповів Андрій Демченко.

Критично мало перетинів кордону на пункті пропуску "Шегині". За минулу добу цей напрямок в обидві сторони перетнуло близько 70 вантажівок. Складна ситуація також на ПП "Ягодин" – 60 вантажівок перетнуло кордон в бік України. За останні дні жодна вантажівка не перетнула кордон у бік Польщі.

"Напрямок ПП "Ягодин" – це найбільший інфраструктурний напрямок, де за добу може перетинати кордон поза 1200 вантажних засобів, коли рух не блокували", – пояснив Демченко.

Достеменно невідомо, що відбувається по той бік кордону. Однак серед тих, кому все ж вдалося, простоявши в чергах, дійти до пунктів пропуску та прибути до українського кордону – є і вантажівки на українській реєстрації, і на іноземній.

Важливі вантажі приходять до України

Раніше фіксували випадки, коли до України не пропускали військову та гуманітарну допомогу. Держприкордонслужбі підтверджують, що з польської сторони прибувають важливі вантажі, проте важко сказати напевне, чи вони безперешкодно можуть перетинати кордон.

Фермери перебувають на певній відстані від польських ПП, вони блокують або ускладнюють рух вантажним транспортним засобам, є черги. Якщо прив'язуватися до кількості перетинів кордону, то їх критично мало. Ми фіксуємо зниження у два – три рази. Але щодня в українські ПП прибувають і гуманітарні, і військові вантажі,

– зазначив Демченко.

Також було відомо про те, що раніше польські фермери також вдавалися до диверсій на залізничних коліях. Зараз відомо, що рух пасажирських та вантажних потягів відбувається на усіх напрямках на кордоні з Польщею. Затримок з рухом потягів немає.

"Наша увага прикута до тих дій, які здійснюють польські фермери по той бік кордону. Вони іноді доходять до залізничних колій та висипають збіжжя з вагонів на землю", – наголосив речник ДПСУ.

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