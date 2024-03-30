Діалог є, йдемо з Польщею за планом, – Шмигаль анонсував повне розблокування кордону
Напередодні, 28 березня, у Варшаві провели черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Опісля, на засіданні Кабміну, прем'єр анонсував повне розблокування кордону.
Так, Денис Шмигаль заявив, що діалог є, а всі пункти плану деблокади виконуються. Ба більше, вже є перші результати, передає 24 Канал.
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"Всі пункти виконуються"
Посадовець зазначив, що 28 березня провели черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Шмигаль зауважив, це достатньо новий формат, який має вивести наші відносини в дуже практичну площину.
Вперше такі консультації відбулися в Києві. Цього разу були продовжені та пройшли вже у Варшаві. Ключові питання порядку денного з Польщею зараз – це зброя і кордон.
Наш уряд представив план деблокади. Важливо, що ми з Польщею йдемо за цим планом. Всі його пункти виконуються, діалог є, перші результати є і вже скоро, сподіваємося, що кордон буде розблокованим,
– підкреслив прем'єр.
Київ і Варшава будуть спільно контролювати КПП на кордоні
- Українська делегація на чолі з главою уряду 28 березня прибула до Варшави на консультації. Там зустрілися з польським прем'єром Дональдом Туском.
- Опісля Шмигаль заявив, що Україна та Польща стратегічні союзники. Важливо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка й потенціал нашого співробітництва.
- Прем'єр зазначив, що під час урядових консультацій обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес у співпраці. Зокрема, приділили велику увагу складним темам, – ситуації на кордоні й торгівлі в агросекторі.
- "Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску", – заявив Шмигаль.
- Польща приєдналася до дипломатичної ініціативи щодо блокування імпорту білоруської та російської аграрної продукції. Дональд Туск висловив сподівання, що ЄС підтримає блокаду експорту з країни-агресорки та її союзниці.
- Також польський прем'єр наголосив, що вони разом зі Шмигалем шукають рішення, які дадуть відчуття безпеки та задовольнятимуть інтереси як польських, так і українських виробників.
- Водночас підкреслив, що ці рішення необов'язково будуть влаштовувати усіх. Втім, вони повинні враховувати основні побажання аграріїв.
- Уже відомо, що делегації країн домовилися про підписання угоди що спільного контролю пунктів пропуску.