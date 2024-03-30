Диалог есть, идем с Польшей по плану, – Шмыгаль анонсировал полное разблокирование границы
Накануне, 28 марта, в Варшаве провели очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. После, на заседании Кабмина, премьер анонсировал полное разблокирование границы.
Так, Денис Шмыгаль заявил, что диалог есть, а все пункты плана деблокады выполняются. Более того, уже есть первые результаты, передает 24 Канал.
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"Все пункты выполняются"
Чиновник отметил, что 28 марта провели очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. Шмыгаль подчеркнул, это достаточно новый формат, который должен вывести наши отношения в очень практическую плоскость.
Впервые такие консультации состоялись в Киеве. На этот раз были продолжены и прошли уже в Варшаве. Ключевые вопросы повестки дня с Польшей сейчас – это оружие и граница.
Наше правительство представило план деблокады. Важно, что мы с Польшей идем по этому плану. Все его пункты выполняются, диалог есть, первые результаты есть и уже скоро, надеемся, что граница будет разблокирована,
– подчеркнул премьер.
Киев и Варшава будут совместно контролировать КПП на границе
- Украинская делегация во главе с главой правительства 28 марта прибыла в Варшаву на консультации. Там встретились с польским премьером Дональдом Туском.
- После Шмыгаль заявил, что Украина и Польша стратегические союзники. Важно четко понимать, насколько значимой является взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества.
- Премьер отметил, что во время правительственных консультаций обсудили ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес в сотрудничестве. В частности, уделили большое внимание сложным темам, – ситуации на границе и торговли в агросекторе.
- "Ожидаем от Польши конкретные ответы на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласования нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", – заявил Шмыгаль.
- Польша присоединилась к дипломатической инициативе по блокированию импорта белорусской и российской аграрной продукции. Дональд Туск выразил надежду, что ЕС поддержит блокаду экспорта из страны-агрессора и ее союзницы.
- Также польский премьер отметил, что они вместе со Шмыгалем ищут решения, которые дадут ощущение безопасности и удовлетворять интересы как польских, так и украинских производителей.
- В то же время подчеркнул, что эти решения необязательно будут устраивать всех. Впрочем, они должны учитывать основные пожелания аграриев.
- Уже известно, что делегации стран договорились о подписании соглашения о совместном контроле пунктов пропуска.