Нахабно не виконують правила: у чому причина блокування українського кордону на Заході

Польські перевізники з 6 листопада блокують кордон з Україною. Ситуація ще більше загострилася, коли до них приєдналися колеги зі Словаччини. Погрози зупинити рух на пунктах пропуску також звучали від перевізників Угорщини.

Причини таких протестів можуть бути різними, але найперше мовиться про економічні суперечності. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що на ситуацію з блокадою мало вплив і політичне підґрунтя.

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Чому бойкотують перевізники

Перевізники вимагають скасувати так званий "транспортний безвіз", який Євросоюз надав для водіїв українських вантажівок. Політолог зауважив, що такі протести відбуваються у країнах, де при владі були або тільки прийшли правопопулістські уряди.

У Польщі є такий самий ризик російської агресії, як і в України, але для нас це вже реальна загроза, а для них – потенційна.

Польща допомагала нам, бо розуміла, що ми воюємо і за них. Але коли справа дійшла до економіки, то почалися суперечності й боротьба,

– сказав Фесенко.

Коли почнуться переговори про вступ України в ЄС, то доведеться вирішувати багато таких проблем, шукати компроміси, узгоджувати наші інтереси з інтересами інших країн на різних ринках – від аграрного, транспортного до металургійного. Український уряд та деякі інші спільноти, зокрема аграрні, вже до цього готуються, розробляють пропозиції, стратегію, тактику переговорів.

"Спалах таких конфліктів – це тільки початок. Польські перевізники хочуть зберегти свою майже монополію на європейських транспортних ринках. Раніше вони там домінували, особливо в Східній Європі, але ЄС дав дозвіл на транспортний безвіз", – наголосив Володимир Фесенко.

Блокада кордону – виклик для Євросоюзу

Серед причин протестів політолог також виділяє певні політичні настрої, на які могла повпливати Росія. Загалом ситуацію на кордонах він називає викликом не тільки для України, а найперше для Європейського Союзу.

Рішення про транспортний безвіз – це рішення Європейської комісії. Якщо всередині ЄС так нахабно не виконуються європейські правила, то може бути ланцюгова реакція. Спочатку не виконують те, що стосуються України, далі почнуть ігнорувати інші правила,

– підкреслив Фесенко.

Відтак Європейський Союз як великий механізм, який працює за єдиними правилами, просто перестане функціонувати. У цьому є величезна небезпека.

Відповідні питання можуть обговорювати під час зустрічі Європейської ради. На ній також розглядатимуть початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС, надання подальшої допомоги нашій державі. Крім цього, говоритимуть про реформування порядку ухвалення рішень в ЄС.

Суть реформи в тому, щоб під час розширення ЄС відмовитись від принципу консенсусу, який діє зараз, і перейти до принципу кваліфікованої більшості. Тоді двох третин голосів буде достатньо для ухвалення рішення,

– додав Фесенко.

Це може бути виходом із сьогоднішнього "глухого кута", в якому опинився Європейський Союз. При прийнятті рішень враховуватимуть обсяг населення країни, її економіку, але право вето однієї країни більше не діятиме.

"Якщо демарш Угорщини продовжиться, то виникне велика потреба в ЄС прискорити просування цієї реформи, щоб ЄС міг вийти з сьогоднішньої кризи", – наголосив політолог.

Україні треба шукати компромісні рішення, союзників, які дозволять долати такі агресивні демарші. Однак на тлі цієї ситуації покращились наші стосунки з Німеччиною, адже країна засудила дії Польщі.

Думаю, новий польський уряд буде більше конструктивним та проєвропейським, тому з ним можна буде знайти розв'язання сьогоднішньої проблеми,

– сказав Фесенко.

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