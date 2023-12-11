Нахально не выполняют правила: в чем причина блокировки украинской границы на Западе

Польские перевозчики с 6 ноября блокируют границу с Украиной. Ситуация еще больше обострилась, когда к ним присоединились коллеги из Словакии. Угрозы остановить движение на пунктах пропуска также звучали от перевозчиков Венгрии.

Причины таких протестов могут быть разными, но прежде всего говорится об экономических противоречиях. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что на ситуацию с блокадой оказало влияние и политическая подоплека.

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Почему бойкотируют перевозчики

Перевозчики требуют отменить так называемый "транспортный безвиз", предоставленный Евросоюзом для водителей украинских грузовиков. Политолог отметил, что такие протесты проходят в странах, где у власти были или только пришли правопопулистские правительства.

В Польше есть такой же риск российской агрессии, как и в Украины, но для нас это уже реальная угроза, а для них потенциальная.

Польша помогала нам, понимая, что мы воюем и за них. Но когда дело дошло до экономики, то начались противоречия и борьба,

– сказал Фесенко.

Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС, придется решать много таких проблем, искать компромиссы, согласовывать наши интересы с интересами других стран на разных рынках – от аграрного, транспортного до металлургического. Украинское правительство и некоторые другие сообщества, в частности, аграрные, уже к этому готовятся, разрабатывают предложения, стратегию, тактику переговоров.

"Вспышка таких конфликтов – это только начало. Польские перевозчики хотят сохранить свою почти монополию на европейских транспортных рынках. Раньше они там доминировали, особенно в Восточной Европе, но ЕС дал разрешение на транспортный безвиз", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Блокада границы – вызов для Евросоюза

Среди причин протестов политолог также выделяет некоторые политические настроения, на которые могла повлиять Россия. В общем, ситуацию на границах он называет вызовом не только для Украины, а прежде всего для Европейского Союза.

Решение о транспортном безвизе – это решение Европейской комиссии. Если внутри ЕС так нагло не выполняются европейские правила, то может быть цепная реакция. Сначала не выполняют то, что касается Украины, далее начнут игнорировать другие правила,

– подчеркнул Фесенко.

Следовательно, Европейский Союз как большой механизм, работающий по единым правилам, просто перестанет функционировать. В этом есть огромная опасность.

Соответствующие вопросы могут быть обсуждены во время встречи Европейского совета. На ней также будут рассматриваться начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, предоставлении дальнейшей помощи нашему государству. Кроме того, будут говорить о реформировании порядка принятия решений в ЕС.

Суть реформы в том, чтобы при расширении ЕС отказаться от действующего сейчас принципа консенсуса и перейти к принципу квалифицированного большинства. Тогда двух третей голосов будет достаточно для принятия решения,

– добавил Фесенко.

Это может быть выходом из сегодняшнего "тупика", в котором оказался Европейский Союз. При принятии решений будут учитываться объем населения страны, ее экономику, но право вето одной страны больше не будет действовать.

"Если демарш Венгрии продолжится, то возникнет большая потребность в ЕС ускорить продвижение этой реформы, чтобы ЕС мог выйти из кризиса", – подчеркнул политолог.

Украине нужно искать компромиссные решения, союзников, которые позволят преодолевать столь агрессивные демарши. Однако на фоне ситуации улучшились наши отношения с Германией, ведь страна осудила действия Польши.

Думаю, новое польское правительство будет более конструктивным и проевропейским, поэтому с ним можно будет найти решение сегодняшней проблемы,

– сказал Фесенко.

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