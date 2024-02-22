У ДПСУ сказали, чому протести польських фермерів зовсім не схожі на попередні

Якщо під час протестів польських перевізників надходив перелік вимог для припинення блокади кордону, то від польських фермерів українська сторона не отримувала жодних запитів.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зауваживши, що з відкритих джерел можна побачити те, що поляки вбачають конкуренцію від українських товарів, які слідують у бік Європи.

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"Інформація надходила від польських прикордонників, що тоді зазначалися певні вимоги, які доносилися до української сторони на кшталт "чому стоять польські перевізники та що вони конкретно хочуть". У цьому випадку від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, щоб польські фермери висували якісь вимоги щодо України", – наголосив речник ДПСУ.

Зауважте! У листопаді 2023 року польські перевізники висунули 2 вимоги:

повернення дозволів на вантажоперевезення в межах ЄС для українських транспортних компаній. Мовиться про зупинку так званого транспортного безвізу, який впровадили в червні 2022 року;

виключення польських вантажівок з "еЧерги" для порожніх автомобілів, що повертаються з України.

Про нещирі емоції протестувальників

У Польщі дали чітку позицію – у Києва та Варшави є взаєморозуміння та підтримка. Однак якщо група людей вчиняє відповідно до польського законодавства, вони можуть проводити подібні зібрання. Мітингарі не просто з'явилися біля кордону. Як і польські перевізники, так і польські фермери отримували дозвіл на проведення мітингів на кордоні з Україною.

Ми бачимо їхні нещирі емоції щодо українців, коли вони, блокуючи кордон, стикаються з водіями вантажівок та пасажирами, які слідують автобусами,

– підкреслив Андрій Демченко.

До прикладу, 20 лютого польські фермери блокували не лише вантажні транспортні засоби, а й легкові автомобілі та автобуси на трьох напрямках: "Рава-Руська", "Угринів" та "Устилуг".

Тоді у соцмережах демонструвалися відеоролики, коли автобус стояв серед місця, де заблокований рух, й озвучувалося, що поляки висловлювали недружні слова щодо українців.

Проблему на кордоні намагаються розв'язати

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Тоді військова та гуманітарна допомога надходитиме без затримок.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів, президентів та прем'єрів на кордоні з Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує пропозицію Зеленського щодо зустрічі на кордоні. Водночас Туск відхилив запрошення, оскільки зустріч урядів країн відбудеться у Варшаві 28 березня. Про це домовилися під час його візиту до Києва в січні.