В ГПСУ сказали, почему протесты польских фермеров совсем не похожи на предыдущие

Если во время протестов польских перевозчиков поступал перечень требований для прекращения блокады границы, то от польских фермеров украинская сторона не получала никаких запросов.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что из открытых источников можно увидеть то, что поляки видят конкуренцию от украинских товаров, которые следуют в сторону Европы.

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"Информация поступала от польских пограничников, что тогда отмечались определенные требования, которые доносились до украинской стороны вроде "почему стоят польские перевозчики и что они конкретно хотят". В этом случае от польских пограничников мы не получали информацию о том, чтобы польские фермеры выдвигали какие-то требования в отношении Украины", – отметил представитель ГПСУ.

Заметьте! В ноябре 2023 года польские перевозчики выдвинули 2 требования:

возвращение разрешений на грузоперевозки в пределах ЕС для украинских транспортных компаний. Речь идет об остановке так называемого транспортного безвиза, который внедрили в июне 2022 года;

исключении польских грузовиков с "еЧерги" для пустых автомобилей, возвращающихся из Украины.

О неискренних эмоциях протестующих

В Польше дали четкую позицию – у Киева и Варшавы есть взаимопонимание и поддержка. Однако если группа людей поступает в соответствии с польским законодательством, они могут проводить подобные собрания. Митингующие не просто появились у границы. Как и польские перевозчики, так и польские фермеры получали разрешение на проведение митингов на границе с Украиной.

Мы видим их неискренние эмоции относительно украинцев, когда они, блокируя границу, сталкиваются с водителями грузовиков и пассажирами, которые следуют автобусами,

– подчеркнул Андрей Демченко.

К примеру, 20 февраля польские фермеры блокировали не только грузовые транспортные средства, но и легковые автомобили и автобусы на трех направлениях: "Рава-Русская", "Угринов" и "Устилуг".

Тогда в соцсетях демонстрировались видеоролики, когда автобус стоял среди места, где заблокировано движение, и озвучивалось, что поляки выражали недружественные слова в отношении украинцев.

Проблему на границе пытаются решить

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что пограничные переходы с Украиной, участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры. Тогда военная и гуманитарная помощь будет поступать без задержек.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств, президентов и премьеров на границе с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает предложение Зеленского о встрече на границе. В то же время Туск отклонил приглашение, поскольку встреча правительств стран состоится в Варшаве 28 марта. Об этом договорились во время его визита в Киев в январе.