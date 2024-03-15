Не хочуть "дарувати": яку гру ведуть трампісти щодо допомоги Україні
Сполучені Штати Америки досі не проголосували законопроєкт про допомогу Україні, який міг би змінити ситуацію на фронті. Зокрема, відтягує цей процес спікер Палати представників Майк Джонсон. Це є проблемою і для демократів, і для республіканців.
Проректор УКУ та політолог Дмитро Шеренговський зазначив 24 Каналу, що рішення Майкла Джонсона – це єдина перепона на шляху до голосування цього законопроєкту. Той відмовляється вносити його на голосування парламенту, мотивуючи це тим, що за нього нібито не проголосують у такому вигляді.
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У чому задум Майка Джонсона
Між республіканцями та демократами виник серйозний конфлікт. Зміни, що відбулися після попередніх парламентських виборів, коли республіканці отримали більшість у Палаті представників, дають їм можливість диктувати свої умови.
Відтак вплив групи трампістів дуже високий. Якщо Джонсон поставить законопроєкт на голосування таким, яким він є зараз – то ризикує втратити свою позицію.
"Позиція Джонсона є проблемною і з боку демократів, і з боку республіканців. Щоб не створювати конфлікту зі своєю партією – він не виставляє це питання. З іншого боку, ніхто інший теж не хоче підіймати його, аби не створити чергову ситуацію shutdowns", – пояснив політолог.
Зазвичай найважливіші організації, такі як армія, не підпадають під такі наслідки, проте через рішення Конгресу можливе припинення фінансування будь-якої державної установи.
В обхід блокувань
Партія Джо Байдена, аби пришвидшити процес допомоги Україні, запустила окрему процедуру в обхід блокувань Джонсона.
"Потрібно, щоб 218 членів представників Палати підписали те, що можна подати законопроєкт в обхід постановці спікера. Однак є сумніви, чи вдасться назбирати потрібну кількість голосів. Адже для того, аби пройшов законопроєкт, потрібні голоси обох партій", – зауважив Дмитро Шеренговський.
Він припустив, що зараз можуть з'явитися альтернативні проєкти – все для того, аби далі продовжувати процес обговорення чогось нового.Важливо! Основний мотив Джонсона щодо змін у законопроєкті – "не дарувати" Україні допомогу. Він наполягає, аби підтримка була у форматі кредиту або ленд-лізу.
Допомога від США: останнє
- Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі він цинічно заявив, що у разі перемоги Трамп "не дасть ні копійки для України". Мовляв, у такий спосіб він закінчить війну.
- Нещодавно США виділили Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. У Пентагоні назвали це рішення "унікальним випадком".
- У ЗМІ з'явилась інформація, що США готові передати Україні ракети ATACMS. Їхня дальність приблизно 290 кілометрів.