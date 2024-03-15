Не хотят "дарить": какую игру ведут трамписты в помощи Украине
Соединенные Штаты Америки до сих пор не проголосовали законопроект о помощи Украине, который мог бы изменить ситуацию на фронте. В частности, оттягивает этот процесс спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Это является проблемой и для демократов, и для республиканцев.
Проректор УКУ и политолог Дмитрий Шеренговский отметил 24 Каналу, что решение Майкла Джонсона – это единственная преграда на пути к голосованию этого законопроекта. Тот отказывается вносить его на голосование парламента, мотивируя это тем, что за него якобы не проголосуют в таком виде.
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В чем замысел Майка Джонсона
Между республиканцами и демократами возник серьезный конфликт. Изменения, произошедшие после предыдущих парламентских выборов, когда республиканцы получили большинство в Палате представителей, дают им возможность диктовать свои условия.
Поэтому влияние группы трампистов очень высокое. Если Джонсон поставит законопроект на голосование таким, каким он есть сейчас – то рискует потерять свою позицию.
"Позиция Джонсона является проблемной и со стороны демократов, и со стороны республиканцев. Чтобы не создавать конфликта со своей партией – он не выставляет этот вопрос. С другой стороны, никто другой тоже не хочет поднимать его, чтобы не создать очередную ситуацию shutdowns", – объяснил политолог.
Обычно важнейшие организации, такие как армия, не подпадают под такие последствия, однако из-за решения Конгресса возможно прекращение финансирования любого государственного учреждения.
В обход блокировок
Партия Джо Байдена, чтобы ускорить процесс помощи Украине, запустила отдельную процедуру в обход блокировок Джонсона.
"Нужно, чтобы 218 членов Палаты подписали то, что можно подать законопроект в обход постановке спикера. Однако есть сомнения, удастся ли собрать нужное количество голосов. Ведь для того, чтобы прошел законопроект, нужны голоса обеих партий", – заметил Дмитрий Шеренговский.
Он предположил, что сейчас могут появиться альтернативные проекты – все для того, чтобы дальше продолжать процесс обсуждения чего-то нового.Важно! Основной мотив Джонсона относительно изменений в законопроекте – "не дарить" Украине помощь. Он настаивает, чтобы поддержка была в формате кредита или ленд-лиза.
Помощь от США: последнее
- Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. После этой встречи он цинично заявил, что в случае победы Трамп "не даст ни копейки для Украины". Мол, он таким образом закончит войну.
- Недавно США выделили Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. В Пентагоне назвали это решение "уникальным случаем".
- В СМИ появилась информация, что США готовы передать Украине ракеты ATACMS. Их дальность примерно 290 километров.