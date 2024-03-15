Проректор УКУ та політолог Дмитро Шеренговський зазначив 24 Каналу, що рішення Майкла Джонсона – це єдина перепона на шляху до голосування цього законопроєкту. Той відмовляється вносити його на голосування парламенту, мотивуючи це тим, що за нього нібито не проголосують у такому вигляді.
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У чому задум Майка Джонсона
Між республіканцями та демократами виник серйозний конфлікт. Зміни, що відбулися після попередніх парламентських виборів, коли республіканці отримали більшість у Палаті представників, дають їм можливість диктувати свої умови.
Відтак вплив групи трампістів дуже високий. Якщо Джонсон поставить законопроєкт на голосування таким, яким він є зараз – то ризикує втратити свою позицію.
"Позиція Джонсона є проблемною і з боку демократів, і з боку республіканців. Щоб не створювати конфлікту зі своєю партією – він не виставляє це питання. З іншого боку, ніхто інший теж не хоче підіймати його, аби не створити чергову ситуацію shutdowns", – пояснив політолог.
В обхід блокувань
Партія Джо Байдена, аби пришвидшити процес допомоги Україні, запустила окрему процедуру в обхід блокувань Джонсона.
"Потрібно, щоб 218 членів представників Палати підписали те, що можна подати законопроєкт в обхід постановці спікера. Однак є сумніви, чи вдасться назбирати потрібну кількість голосів. Адже для того, аби пройшов законопроєкт, потрібні голоси обох партій", – зауважив Дмитро Шеренговський.
Він припустив, що зараз можуть з'явитися альтернативні проєкти – все для того, аби далі продовжувати процес обговорення чогось нового.
Допомога від США: останнє
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