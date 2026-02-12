"Активуй не активуй – дістанеш 155 калібр": як українці зробили Starlink ворога мішенню

Після блокування Starlink для російської армії, окупанти зіткнулися з серйозними проблемами зв'язку та намагалися обійти обмеження через підставних осіб в Україні. Проте українські сили діяли на випередження, створивши мережу каналів і ботів, які дозволили викрити термінали ворога та потенційних зрадників.

Всі отримані відомості спрямують до відповідних органів. Про це повідомляє 256 КіберШтурмова Дивізія та 24 Канал.

Дивіться також Залишились без "вух" та "очей": полковник запасу пояснив істерику воєнкорів про контрнаступ ЗСУ

Що відомо про спецоперацію, яку провели українські військові?

Українські кіберспільноти спільно з InformNapalm та MILITANT створили мережу каналів і ботів, через які вдалося зібрати тисячі даних про ворожі термінали Starlink та викрити громадян, готових співпрацювати з Росією.

У результаті операції отримано понад 2400 пакетів інформації з точними координатами розміщення російських терміналів, а також зафіксовано 31 звернення від осіб, які погодилися стати так званими "дропами".



Україні військові змогли встановити точне розміщення терміналів Starlink на території Росії / 256 КіберШтурмова Дивізія

Крім того, російські військові переказали близько 5870 доларів у вигляді "донатів" за нібито послуги з активації супутникового зв'язку.

Зібрані дані вже передано українським структурам. Інформацію про ворожі термінали використають для їх подальшого знешкодження, а відомості про потенційних зрадників опрацьовують правоохоронні органи. Отримані кошти планують спрямувати на підтримку Сил оборони України.

Українці змогли перехитрити росіян та використати Starlink проти них: дивіться відео

Що цьому передувало?