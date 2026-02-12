"Активируй не активируй – достанешь 155 калибр": как украинцы сделали Starlink врага мишенью

После блокировки Starlink для российской армии, оккупанты столкнулись с серьезными проблемами связи и пытались обойти ограничения через подставных лиц в Украине. Однако украинские силы действовали на опережение, создав сеть каналов и ботов, которые позволили разоблачить терминалы врага и потенциальных предателей.

Все полученные сведения направят в соответствующие органы. Об этом сообщает 256 КиберШтурмовая Дивизия и 24 Канал.

Что известно о спецоперации, которую провели украинские военные?

Украинские киберсообщества совместно с InformNapalm и MILITANT создали сеть каналов и ботов, через которые удалось собрать тысячи данных о вражеских терминалах Starlink и разоблачить граждан, готовых сотрудничать с Россией.

В результате операции получено более 2400 пакетов информации с точными координатами размещения российских терминалов, а также зафиксировано 31 обращение от лиц, которые согласились стать так называемыми "дропами".



Украинские военные смогли установить точное размещение терминалов Starlink на территории России / 256 КиберШтурмовая Дивизия

Кроме того, российские военные перевели около 5870 долларов в виде "донатов" за якобы услуги по активации спутниковой связи.

Собранные данные уже переданы украинским структурам. Информацию о вражеских терминалах используют для их дальнейшего обезвреживания, а сведения о потенциальных предателях обрабатывают правоохранительные органы. Полученные средства планируют направить на поддержку Сил обороны Украины.

Что этому предшествовало?