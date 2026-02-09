Росія екстрено перекидає супутникові термінали на фронт після блокування Starlink, – "Флеш"

На тлі відключення терміналів Starlink, які опиняться за межами "білого списку", Росія терміново перекидає на фронт термінали супутникового Інтернету.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Чим тепер користуються росіяни?

У Росії діє кілька провайдерів швидкісного супутникового інтернету, що працюють на базі супутників "Ямал" та "Експрес". Такі системи мають низку характерних ознак, за якими їх можна ідентифікувати.

Зокрема, антени терміналів зовні нагадують звичайні телевізійні супутникові тарілки діаметром від 60 до 120 сантиметрів круглої або овальної форми. Як правило, вони зорієнтовані у південно-східному або південному напрямку (азимут приблизно 110 – 180 градусів).

Ще одна особливість – антени залишаються відкритими, адже використання захисних чохлів на цих частотах ускладнює роботу обладнання.

Крім того, саму тарілку можуть розміщувати в глибині позицій, з'єднуючи її з передовими підрозділами за допомогою Wi-Fi-мостів.

Росіяни шукають альтернативу Starlink / Сергій "Флеш" Бескрестнов

Як зараз працюють Starlink?