Россия экстренно перебрасывает спутниковые терминалы на фронт после блокировки Starlink, – "Флеш"
- Россия срочно перебрасывает терминалы спутникового Интернета на фронт после блокировки Starlink.
- Российские провайдеры используют спутники "Ямал" и "Экспресс", а антенны их терминалов напоминают телевизионные тарелки, ориентированные на юго-восток.
На фоне отключения терминалов Starlink, которые окажутся за пределами "белого списка", Россия срочно перебрасывает на фронт терминалы спутникового Интернета.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Чем теперь пользуются россияне?
В России действует несколько провайдеров скоростного спутникового интернета, работающих на базе спутников "Ямал" и "Экспресс". Такие системы имеют ряд характерных признаков, по которым их можно идентифицировать.
В частности, антенны терминалов внешне напоминают обычные телевизионные спутниковые тарелки диаметром от 60 до 120 сантиметров круглой или овальной формы. Как правило, они сориентированы в юго-восточном или южном направлении (азимут примерно 110 – 180 градусов).
Еще одна особенность – антенны остаются открытыми, ведь использование защитных чехлов на этих частотах затрудняет работу оборудования.
Кроме того, саму тарелку могут размещать в глубине позиций, соединяя ее с передовыми подразделениями с помощью Wi-Fi-мостов.
Россияне ищут альтернативу Starlink / Сергей "Флеш" Бескрестнов
Как сейчас работают Starlink?
В Украине ввели режим "белого списка" для спутниковых терминалов Starlink, предусматривающий отключение непроверенных устройств, которые окажутся за пределами верифицированного перечня. Этот механизм создан для усиления безопасности и контроля за средствами связи в условиях военного положения.
Для физических лиц и частных предпринимателей (ФЛП) процедура верификации стартовала 3 февраля через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Перед визитом необходимо также собрать технические данные устройства.
Юридические лица проходят процесс регистрации дистанционно через портал Дія. Руководителю или уполномоченному лицу необходимо авторизоваться с помощью КЭП компании и выбрать услугу уведомления об использовании терминалов.