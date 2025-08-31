Із понеділка, 1 вересня, усі представники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери. Йдеться про здійснення відеофіксації під час перевірки документів або вручення повісток.

Деталі розповів заступник міністра оборони України Євген Мойсюк. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Які особливості відеофіксації роботи ТЦК?

За словами Мойсюка, представники ТЦК будуть вести безперервний запис під час роботи. Він розпочинатиметься автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов'язків, і триватиме безперервно до їх завершення. Винятком є лише випадки, коли в кадр можуть потрапити військові об'єкти або інформація з обмеженим доступом, а також особисті потреби працівника.

Зверніть увагу! Інструкція передбачає, що службовець, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує.

Окрім того, представникам ТЦК заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам. Порушення правил передбачає дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачу матеріалів до правоохоронних органів.

Після завершення роботи груп оповіщення, записи з карт пам'яті автоматично завантажуватимуться на централізований захищений сервер. Термін зберігання становитиме щонайменше 30 днів.

Мета ініціативи – зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер допоможе мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням,

– пише Мойсюк.

Які проблеми можливі?

Нагадаємо, про нововведення міністр оборони Денис Шмигаль повідомив 7 серпня. За його словами, забезпеченість засобами відеофіксації складала близько 85%.

Однак Мойсюк наголошує на можливих проблемах – відсутності уніфікації обладнання та обмежених можливостях для обробки великих обсягів відеоданих.

Тож відомство вже розпочало розбудову спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи – ІКС. "Її створення передбачатиме закупівлю уніфікованих пристроїв, створення потужного централізованого сховища з високим рівнем захисту даних та використання програмного забезпечення для швидкого аналізу записів", – йдеться в повідомленні.

Адміністратором ІКС стане Військова служба правопорядку ЗСУ, що нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи.

