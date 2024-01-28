Ручний кандидат Кремля: яке значення для виборів має Надєждін

"Антивоєнний" кандидат на пост президента Росії Боріс Надєждін був помічником Сєргєя Кірієнко, коли той був прем'єром Росії. Нині останній керує виборами в країні-агресорці. Надєждін – ручний кандидат, яким можна управляти.

Про це 24 Каналу заявила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що Надєждін був членом "Союзу правих сил". Цю партію створював, зокрема, Сєргєй Кірієнко та Борис Нємцов.

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Голова благодійного фонду "Русь сидящая" наголосила, що кожні вибори в Росії усім в голову приходить думка про те, як звернути на них увагу.

Щоби це загалом було "всенародною забавою". Нині цю функцію виконує Надєждін. Загалом і "двіж" триває, і "народне свято" на вулиці. І водночас "безпечний" хлопець,

– сказала Романова.

Жодного значення

Боріс Надєждін зібрав уже близько 200 тисяч підписів для висування на виборах президента. Та це – перекличка людей, які проти війни. Тут, вважає голова благодійного фонду "Русь сидящая", Надєждін не має жодного значення. Він заявив, що буцімто "проти війни в Україні", але водночас не варто забувати, що він виступає за окупацію Криму.

За словами Ольги Романової, серед підписантів у підтримку Надєждіна є росіяни 2005-го року народження. Тобто зовсім молоді люди прийшли сказати про те, що вони проти війни Росії в Україні.

"Ці голоси йдуть не у "сейф" до Надєждіна. Він несе їх у ЦВК для перевірки ФСБ. Ці люди пораховані як противники війни. Люди вважають це безпечним проявом антивоєнної позиції. Добре, якщо це так. А може бути й не так", – додала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

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