Ручной кандидат Кремля: какое значение для выборов имеет Надеждин

"Антивоенный" кандидат на пост президента России Борис Надеждин был помощником Сергея Кириенко, когда тот был премьером России. В настоящее время последний руководит выборами в стране-агрессоре. Надеждин – ручной кандидат, которым можно управлять.

Об этом 24 Каналу заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что Надеждин был членом "Союза правых сил". Эту партию создавал, в частности, Сергей Кириенко и Борис Немцов.

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Чтобы это в общем-то было "всенародной забавой". В настоящее время эту функцию выполняет Надеждин. В общем и "движ" продолжается, и "народный праздник" на улице. И одновременно "безопасный" парень,

– сказала Романова.

Никакого значения

Борис Надеждин собрал уже около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборах президента. Но это – перекличка людей, которые против войны. Здесь, считает глава благотворительного фонда "Русь сидящая", Надеждин не имеет никакого значения. Он заявил, что якобы "против войны в Украине", но в то же время не стоит забывать, что он выступает за оккупацию Крыма.

По словам Ольги Романовой, среди подписантов в поддержку Надеждина есть россияне 2005-го года рождения. То есть совсем молодые люди пришли сказать о том, что они против войны России в Украине.

"Эти голоса идут не в "сейф" Надеждина. Он несет их в ЦИК для проверки ФСБ. Эти люди сочтены как противники войны. Люди считают это безопасным проявлением антивоенной позиции. Хорошо, если это так. А может быть и не так", – добавила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

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