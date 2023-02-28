"Вже давно зайшли у Бахмут": військовий експерт спростував брехню окупантів

Донецькі терористи відзвітували, що окупаційна армія Росії успішно наступає на Бахмут. Однак це лише плід фантазії російських загарбників.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, ситуація біля Бахмута залишається дуже складною.

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Ян Гагін – радник головного терориста псевдореспубліки на Донеччині Дєніса Пушиліна – в ефірі російського телебачення розповідав казки про ситуацію у Бахмуті.

Зокрема, бойовик заявив, що окупаційні війська "вже давно зайшли у місто Артьомовськ з північного боку" (так окупанти називають Бахмут). У фантазії загарбників вони вже ведуть бої майже у центрі міста.

Мусієнко наголосив, що всі заяви російських окупантів та їхніх посіпак на Донеччині не мають нічого спільного з реальністю.

Що насправді відбувається біля Бахмута

Як розповів військовий експерт, кілька днів тому ЗСУ підірвали дамбу однієї з водойм під Бахмутом. Після цього наші військові перейшли у локальну точкову контратаку. Мусієнко зазначив, що це був оманливий маневр для ворога.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Окупанти думали, що це робиться, аби зупинити їхнє просування і що наші сили взагалі будуть відходити від Бахмута. Росіяни посунули свої позиції вперед, особливо вагнерівці. І серйозно отримали по зубах та зазнали втрат.

Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що такий маневр сповільнив наступ російських військ, які намагаються зайти з північного сходу до міста.

Олександр Мусієнко розповів про ситуацію біля Бахмута: дивіться відео

Росіяни намагаються оточити Бахмут

Військовий експерт зазначив, що ситуація біля Бахмута зараз складна, але наші сили роблять все для того, щоб утримати місто.

Російські війська та вагнерівці підступають практично з 2 боків, намагаються взяти сам Бахмут в оточення і перерізати шляхи сполучення. Вони так само намагалися зробити у Сєвєродонецьку,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що у Сєвєродонецьку була річка, тобто водна перешкода. І, можливо, тому тоді окупантам вдавалося трохи легше втілювати їхні плани. У випадку з Бахмутом у росіян нічого не виходить.

"Наші сили тримають оборону і відбивають атаки", – наголосив військовий експерт.

Окупанти видають бажане за дійсне

Рупори Кремля також відзвітували про те, що, мовляв, російська армія вже контролює всі шляхи, які потрібні для ротації та підвезення боєприпасів для ЗСУ. За словами Мусієнка, це також не відповідає дійсності.

Яким чином наші сили тоді чинили б опір? От вам і відповідь,

– зазначив військовий експерт.

Постачання боєприпасів та інших речей, потрібних українським захисникам, справді дуже ризиковане.

"Основні траси дійсно прострілюються, і є загрози атак. Переміщення та підвезення туди здійснюється з великими ризиками. Але ситуація не така важка, як була у Сєвєродонецьку", – повідомив Мусієнко.

Він додав, що усе, що заявляють росіяни та колаборанти, не більше ніж "видавання бажаного за дійсне".

Ситуація біля Бахмута: що відомо