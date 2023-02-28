"Уже давно зашли в Бахмут": военный эксперт опроверг ложь окупантов
Донецкие террористы отчитались, что оккупационная армия России успешно наступает на Бахмут. Однако это лишь плод фантазии российских захватчиков.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, ситуация возле Бахмута остается очень сложной.
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Ян Гагин – советник главного террориста псевдореспублики в Донецкой области Дениса Пушилина – в эфире российского телевидения рассказывал сказки о ситуации в Бахмуте.
В частности, боевик заявил, что оккупационные войска "уже давно зашли в город Артемовск с северной стороны" (так оккупанты называют Бахмут). В фантазии захватчиков они ведут бои почти в центре города.
Мусиенко подчеркнул, что все заявления российских оккупантов и их приспешников в Донецкой области не имеют ничего общего с реальностью.
Что на самом деле происходит возле Бахмута
Как рассказал военный эксперт, несколько дней назад ВСУ взорвали дамбу одного из водоемов под Бахмутом. После этого наши военные перешли в локальную точечную контратаку. Мусиенко отметил, что это был обманчивый манёвр для врага.
Оккупанты думали, что это делается, чтобы остановить их продвижение и что наши силы вообще будут отходить от Бахмута. Россияне подвинули свои позиции вперед, особенно вагнеровцы. И серьезно получили по зубам и понесли потери.
Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что такой манёвр замедлил наступление российских войск, пытающихся зайти с северо-востока в город.
Александр Мусиенко рассказал о ситуации у Бахмута: смотрите видео
Россияне пытаются окружить Бахмут
Военный эксперт отметил, что ситуация возле Бахмута сейчас сложная, но наши силы делают все для того, чтобы удержать город.
Российские войска и вагнеровцы подступают практически с 2 сторон, пытаются взять сам Бахмут в окружение и перерезать пути сообщения. Они так же пытались сделать в Северодонецке,
– сказал Мусиенко.
Он добавил, что в Северодонецке была река, то есть водное препятствие. И, возможно, поэтому тогда оккупантам удавалось легче реализовать их планы. В случае с Бахмутом у россиян ничего не выходит.
"Наши силы держат оборону и отбивают атаки", – подчеркнул военный эксперт.
Оккупанты выдают желаемое за действительное
Рупоры Кремля также отчитались о том, что российская армия уже контролирует все пути, необходимые для ротации и подвоза боеприпасов для ВСУ. По словам Мусиенко, это тоже не соответствует действительности.
Каким образом наши силы тогда оказывали бы сопротивление? Вот вам и ответ,
– отметил военный эксперт.
Доставка боеприпасов и других вещей, нужных украинским защитникам, действительно очень рискованна.
"Основные трассы действительно простреливаются, и есть угрозы атак. Перемещение и подвоз туда осуществляется с большими рисками. Но ситуация не так тяжела, как была в Северодонецке", – сообщил Мусиенко.
Он добавил, что все, что заявляют россияне и коллаборанты, не более чем "выдавание желаемого за действительное".
Ситуация у Бахмута: что известно
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Враг бросил в бой наиболее подготовленные штурмовые отряды, чтобы прорвать оборону города
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в Бахмуте ситуация самая сложная по всей линии фронта. Несмотря на огромные потери, враг применяет тактику истощения и полного разрушения территорий.
- Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что за Бахмутом расположен Часов Яр – своеобразный укрепрайон. И пока он держится, выходить из города нет смысла.