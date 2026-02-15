Йдуть частинами: у Силах оборони Півдня розкрили, куди ворог перекидає поповнення

На Півдні армія окупантів здійснює перегрупування сил і засобів. Ймовірно, ворог планує активізувати штурмові дії та водночас продовжувати удари з неба.

Про це 24 каналу розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, зазначивши, що противник відсилає навчені групи, які скоро можуть вступити в бій. Крім того, зараз армія росіян намагається скористатись морозом та форсувати річку Дніпро.

Куди ворог перекидає поповнення?

Речник Сил оборони Півдня наголосив, що противник зняв десантні підрозділи з Придніпровського напрямку і перекинув їх під Степногірськ. Водночас зі Степногірська ворог вивів підрозділи для відновлення.

За даними розвідки, до ворожої армії прибуває поповнення з навчальних центрів на території Криму, окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

Вони ідуть частинами – по 150 або 200 осіб. Це штурмовики, які а місяць – два долучаться до бойових дій,

– сказав він.

Зауважте! Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко зазначив, що росіяни перекидають на Південь не лише особовий склад, а й техніку. Це може свідчити про підготовку ворога до весняного наступу.

Куди ворог перекидає сили: дивіться на карті

Також відомо, що росіяни намагаються форсувати річку Дніпро або ж притоки (поки тримається лід), щоб зайти в острівну зону на Півдні України. Однак українські захисники бачать ворожі групи та знищують їх.

Так, нещодавно було зафіксоване бойове зіткнення – противник намагався висадитись на острові Круглик на Дніпрі в Херсонській області. Також кілька днів тому ворог намагався здійснити штурмові дії біля Антонівських мостів. Однак усі спроби окупантів закінчились для них без успіху.

Волошин додав, що попри це, росіяни продовжують вогневу активність – використовують дрони-камікадзе та артилерію. Особливо від обстрілів страждають Херсон та Антонівка.

Бої на Півдні: деталі