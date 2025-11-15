Росіяни продовжують концентрувати основні зусилля на Покровському напрямку, – Генштаб
- Російські війська зосереджують зусилля на Покровському напрямку, але зазнають значних втрат від українських Сил оборони.
- З 10 по 15 листопада російська армія втратила 524 особи в живій силі та 55 одиниць військової техніки на Покровському напрямку.
Російські війська тиснуть на Покровському напрямку. Сили оборони України завдають їм серйозних втрат.
Лише за минулу добу на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупантів, 4 танки та 8 бронемашин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Що кажуть у Генштабі про події на Покровському напрямку?
За даними Генштабу, з 10 по 15 листопада безповоротні втрати російської армії в живій силі становлять 524 особи, ще 260 окупанти – були поранені.
Українські захисники знищують росіян на Покровському напрямку: відео полку "Скеля"
Наші воїни знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько трьох сотень різних БпЛА. Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів,
– йдеться в повідомленні.
Генштаб також подякував кожному захиснику й захисниці за знищених російських загарбників, адже кожен ліквідований окупант – це ще один крок до справедливого миру.
Ситуація на Покровському напрямку: коротко про головне
Раніше Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ стримують ворога на всіх ділянках фронту. Ситуація на Покровському напрямку, в районі Добропілля та загалом у Донецькій області залишається контрольованою, попри постійний тиск окупантів.
Як розповів 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, росіяни під Покровськом намагаються видавати себе за українських військових, використовуючи скотч для маскування. Основна проблема на Покровському напрямку – нестача особового складу, що ускладнює зупинку просування ворога.
Однак українські військові продовжують боротися. Нещодавно ССО знищили місце скупчення російських військових у населеному пункті Затишок, використовуючи дрони. Ця операція зірвала плани ворога на оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.