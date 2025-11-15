Росіяни продовжують концентрувати основні зусилля на Покровському напрямку, – Генштаб

Російські війська тиснуть на Покровському напрямку. Сили оборони України завдають їм серйозних втрат.

Лише за минулу добу на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупантів, 4 танки та 8 бронемашин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що кажуть у Генштабі про події на Покровському напрямку?

За даними Генштабу, з 10 по 15 листопада безповоротні втрати російської армії в живій силі становлять 524 особи, ще 260 окупанти – були поранені.

Українські захисники знищують росіян на Покровському напрямку: відео полку "Скеля"

Наші воїни знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько трьох сотень різних БпЛА. Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів,

– йдеться в повідомленні.

Генштаб також подякував кожному захиснику й захисниці за знищених російських загарбників, адже кожен ліквідований окупант – це ще один крок до справедливого миру.

Ситуація на Покровському напрямку: коротко про головне