Хотіли пролізти крізь туман: ЗСУ знищили росіян на шляху до центра Покровська

Російські загарбники протягом кількох днів намагалися пройти до центру Покровська, скориставшись наявністю густого туману. Однак спроби ворога зазнали краху, через що тепер в окупантів великі втрати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на угруповання військ "Схід".

До теми Шалена кількість росіян, – інтерв'ю командира "Ахіллесу" про бої за Покровськ і Куп'янськ

Як росіяни намагалися пролізти в центр Покровська?

Військові розповіли, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії з залученням військових частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших частин Сил оборони України.

Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська. Проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові,

– зазначили захисники.

Наразі Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації.

"Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто. Зокрема, противник малими групами спробував вийти до населеного пункту Гришине, що на північному заході від Покровська. Всі ворожі групи були знищені", – наголосили в угрупованні військ "Схід".

Там також підкреслили, що Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська. На інших шляхах нарощуються додаткові інженерні загородження.

До речі, військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу зазначив, що наші захисники після кількох тижнів швидшого просування російських підрозділів темп біля Покровська змогли знизити їхній темп. Тепер окупанти не можуть швидко закріплюватися і використовувати попереднє просування для нових проривів.

Що відбувається у Мирнограді зараз?

За даними захисників, у районі Мирнограда ворог продовжує спроби наступати малими штурмовими групами, намагаючись просочитися в місто. Ці спроби вчасно виявляють, а ворога знешкоджують.

Українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті. Для наших підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним,

– зазначили військові.

В угрупованні військ "Схід" зауважили, що на Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат, тож уже змушений залучати оперативний резерв.

Також Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів.

Що ще відомо про ситуацію на Покровському напрямку?