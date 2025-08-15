Нещодавно окупанти прорвали першу лінію української оборони під Добропіллям і просунулися у районі кількох населених пунктів. Втім, захисники змогли вибити ворога із захоплених ними позицій.

14 серпня в Генштабі повідомили, що ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, передає 24 Канал.

Яка ситуація у районі Добропілля?

В Інституті вивчення війни теж підтвердили, що окупанти більше не контролюють територію біля Добропілля, куди вони нещодавно проникли.

Українські резервісти контратакують на Добропільському напрямку, стабілізуючи ситуацію та частково відкидаючи російські війська.

Оновлена карта DeepState також свідчить про те, що Силам оборони вдалося вибити ворога. Росіян відкинули одразу біля 7 населених пунктів:

Рубіжного

Золотого Колодязя

Веселого

Вільного

Шахового

Никанорівки

Сухецького

До слова, в "Азові" заявили, що просування ворога на Покровському напрямку зупинено. Ворог зазнав значних втрат у живій силі: 271 окупант загинув, 101 поранено, у полон узято 13. Також знищено 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 37 одиниць авто та мототехніки, 3 гармати.