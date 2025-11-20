Шалена кількість росіян, – інтерв'ю командира "Ахіллесу" про бої за Покровськ і Куп'янськ

Росія сконцентрувала безпрецедентну кількість окупантів на гарячих напрямках – понад 170 тисяч військових. Покровський напрямок залишається найгарячішим через політичне значення міста. Крім того, ворогу важливо закріпитися в місті перед настанням зими.

Водночас на Куп'янському напрямку Сили оборони мають певні здобутки. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Більше про ситуацію в найгарячіших точках на фронті – читайте далі у матеріалі.

Скільки військових Росія зосередила на гарячих напрямках?

Покровський напрямок є найскладнішим, також росіяни наступають на Гуляйпільському напрямку. Що ви можете сказати по оперативній ситуації на фронті?

"Ахіллес" завжди виконує завдання там, де складно. Зрозуміло, що для ворога окупувати повною мірою Покровськ є політичним завданням. І це також додатково важливе завдання для них з огляду на настання зими, яка може бути холодною. Як наслідок, противнику важливо затягнутися в місто для того, щоб мати можливість розташувати свої війська, склади, бази, шпиталі та все, що з цим пов'язане.

Це має дати противнику передумову просування далі щодо окупації нашої території та виходу на основні логістичні шляхи й маршрути, які відповідають за боєпостачання, угруповання військ, що тримаються в Донецькій області.

Однак водночас маємо сказати, що та кількість сил і засобів, яку противник сконцентрував на цьому відтинку, є безпрецедентною – понад 170 тисяч російських солдатів, які б'ються проти Сил оборони. Тобто, противник суттєво переважає за кількістю особового складу та техніки. Противник сконцентрував основні підрозділи, які виконують завдання безпілотними системами. Працює ворожа авіація. Щодо артилерійського потенціалу – він присутній.

І попри таку шалену концентрацію, попри те, що диктатор Путін визначає завдання окупувати за будь-яку ціну, Сили оборони ведуть активний супротив і б'ють противника в усіх щілинах, підвалах, укриттях і, можливо, місцях, де він перебуває або потенційно може перебувати.

Як наслідок, в титанічній роботі щодоби, щогодини, щохвилини Сили оборони здійснюють титанічний подвиг і руйнують наміри противника, зривають плани Путіна й обороняють нашу землю. Ситуація дуже складна, але ми тримаємо стрій.

Сили оборони мали успіх в Куп'янську

Щодо відтинку на Харківщині: в Куп'янську, як ви знаєте, Сили оборони отримали за останні періоди певні здобутки. Ми продовжуємо утримувати противника на лівобережному плацдармі, не даючи можливості окупувати його та зайти на правобережний Куп'янськ (мається на увазі частина міста на правому березі річки Оскіл, – 24 Канал), Куп'янськ-Вузловий. Ми активно виконуємо це завдання, попри те, що ворог руйнує логістику.

Були дні, коли противник кидав по 40 КАБів в район переправ, був щільний вогонь ракетного озброєння, безпілотних систем тощо. Однак ми продовжуємо стояти. Сили оборони тримають міцно нашу землю. Якщо казати про правобережний Куп'янськ, то в попередній період ми зачистили ворога на північно-західній околиці, заблокували його на північній околиці. Силам оборони вдалося дійти до річки Оскіл.

У такий спосіб інфільтрація противника (просочування, – 24 Канал) до самого міста максимально ускладнилась, подекуди стала неможливою. Ведуться активні заходи щодо вибивання противника, його диверсійно-розвідувальних груп, тих, які продовжують залишатися в окремих районах міста Куп'янська. Однак жодним районом противник так і не заволодів. Вірю в успіх, вірю в те, що Куп'янськ залишиться під синьо-жовтим стягом.

Росіян підтопило у Вовчанську

Якщо казати про Дворічанський відтинок (селище Дворічна, Куп'янський район, – 24 Канал), ворог також достатньо активний. Росіяни намагаються тиснути з лінії державного кордону, вибиваючи собі можливості для проходження забезпечення логістики по суходолу без необхідності форсування ріки Оскіл.

Окремо про Вовчанськ – дуже активні бойові дії йдуть після проведення операції Силами безпілотних систем з іншими структурними підрозділами Сил оборони по дамбі, це мало свій вплив. Низка позицій противника опинилася в підтопленні. Деякі логістичні маршрути стали непрохідними для ворога, але кількість сил та засобів, які концентрує противник, дозволяє йому проводити активні штурмові дії як в самому місті, так і навколо.

Противник намагається обходити місто по флангах. Точаться активні, запеклі бої. Знову таки, Сили оборони роблять неможливе подекуди для того, щоб у ворога не було стрімкого просування, для того, щоб зберегти максимальну кількість як позицій, так і нашої землі. І, насамперед пріоритетом є людське життя, тому що для нас люди – це є основний капітал війни.

Щодо динаміки й перспектив проведення бойових дій, ми маємо сказати чітко і послідовно – противник активно продовжує поетапну реалізацію плану щодо окупації України, щодо знищення державного ладу. Це відбувається як на полі бою, так і шляхом ракетних, бомбових, безпілотних ударів углиб нашої території та, звісно, інформаційними кампаніями. Противник вкладає в це мільйони доларів.

Тому попри те, які б події не відбувалися, що б не лунало в інформаційному просторі, ми маємо завжди сприймати інформацію з гарячим серцем, як люди навчені та розумні, а українці – це розумна нація. Маємо продовжувати тримати стрій і до кожної інформації, що попадає в наш інфопростір, ставитися з певним аналізом та виваженим прийняттям рішень.

Як Росії вдається модернізувати зброю?

Також маємо сказати, що противник проводить низку модернізацій. Йому вдається це робити з КАБами, безпілотниками типу "Шахед" та іншим озброєнням. У Росії відкритий прямий шлюз до Китаю, як би Китай того не заперечував. Абсолютно очевидно, що кращі технології, які виникають в частині засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, в частині безпілотників та компонентів до них, – Китай постачає до Росії в тих масштабах, які можуть забезпечити виробничі спроможності Китаю.

Як ви розумієте, ці масштаби є достатньо об'ємними, м'яко кажучи. І як наслідок, противник активно проводить модернізацію своїх засобів, нарощує спроможності щодо виготовлення безпілотників, щодо проведення модернізації, які роблять їх більш стійкими до наших засобів радіоелектронної боротьби. Також противник робить акцент на підготовці керованих авіабомб, які спроможні залітати дещо далі, ніж ті характеристики, які мали радянські зразки керованих авіабомб.

У цьому напрямку противник також достатньо активно рухається для того, щоб мати можливість тероризувати більшу частину України, проникати завдяки ударам глибше в територію. Тому що противнику не дуже важливо завдавати ударів по об'єктах військового призначення. Противник переважно працює по критичній та енергетичній інфраструктурі.

Чому для нього це важливо? Тому що це інструмент тиску на українське суспільство – на кожного з нас. Крім того, противник завдає ударів по лікарнях, садочках, житлових фондах. Це робиться з однією метою – приглушити українців, присадити в намірі національної визвольної боротьби, в намірі опору до російського агресора, а також змусити українців виїжджати з нашої країни.

Росіяни розуміють, що доки українці мають єдність та тримають стрій плечем до плеча в усіх сферах, доти нас перемогти неможливо. Як наслідок, Сили оборони також нарощують свої спроможності з огляду масштабування підрозділів, які відповідають за збиття повітряних цілей в нашому повітряному просторі.

Також проводиться низка заходів щодо збільшення масштабування виробництв, які виготовлюють антидронові засоби. Звісно, це постійна комунікація з нашими партнерами, які в перспективі мають дати можливість нам отримати додаткову бойову авіацію і додаткові засоби протиповітряної оборони, як стаціонарні, так і портативні.

Тому що безпечне українське небо – це комплекс заходів, який потребує технічного оснащення, засобів радіоелектронної розвідки, зокрема організації єдиного поля, ну і, відповідно, тих засобів, які будуть спроможні збивати переважно більшість цілей, які атакують нашу з вами державу, які наражають на небезпеку життя і здоров'я українців.

Скільки грошей військовим доводиться витрачати на обладнання?

У цьому контексті я звертаюся до українців – які б не були політичні гойдалки в нашій державі, чи інші чвари, які роздирають нас зсередини, ми маємо пам'ятати, що підтримка Сил оборони дописом, репостом, прямим донатом – кожною вашою гривнею, є принципово важливою.

Бо кожна гривня – це те, що дає можливість захистити наших військових. Це те, що дає нам можливості мати додаткові дрони, якими ми нищимо противника, додаткові засоби радіоелектронної боротьби, якими ми захищаємо позиції, міста, свою логістику, та інші засоби, які критично важливі й необхідні для оборони.

Я наведу вам на конкретному прикладі, який ми, як військові, робимо вклад, окрім виконання своїх безпосередніх завдань на лінії боєзіткнення. Зокрема, як командир полку, з кожної заробітної плати я особисто витрачаю на підрозділ близько 20%.

Чому це необхідно робити? Тому що таку номенклатуру як, наприклад, Starlink, нам може передати волонтер або волонтерська організація, але ми не можемо, на жаль, купити його за держфінансування. Чому так? Немає офіційного представництва компанії, яка продає. І далі виникає наступне питання, що оплата кожного Starlink залежить від тарифу, але вартує певних грошей.

Щось вартує від 100 доларів, якщо це прямий тариф, а такий також необхідно застосувати достатньо часто в певних позиційних ринках, це може бути й 200 доларів. І як наслідок, ці гроші не можуть передати волонтери. Волонтери передають за актом прийняття-передачі.

Тобто нам необхідне майно волонтери купують, є квитанція, за яку вони це купили, офіційно передають на бойові частини. Ми приймаємо та починаємо застосовувати в бойових діях. У випадку втрати під впливом ворога, ми це списуємо в законному порядку.

Якщо ми кажемо про оплату Starlink, немає механізму, як залучити кошти. Волонтери не дадуть, тому що до них будуть запитання, чому вони передали готівку. Залучити військове держфінансування готівкове – також немає можливості. Гроші готівкою не передають.

Єдиний інструмент, як ми можемо заплатити за Starlink, які активно застосовуються, – це взяти свої гроші, які нам виплачує держава за нашу роботу, і самостійно заплатити за той зв'язок, який маємо. Поки що ситуація виглядає саме так. І це не тільки у 429 полку "Ахіллес". Усі підрозділи, які виконують бойові завдання, мають одну і ту ж саму проблему, яку намагаються врегулювати на різних рівнях. Є вже здобутки, але на поточний момент ситуація виглядає саме так.

Крім того, є низка номенклатур, які критично необхідні для виконання бойових завдань, які не можна поставити на баланс військової частини, або можна поставити, але не можливо списати. Як списати, наприклад, майже тонну армованого скотчу, який ми застосовуємо щомісяця для підготовки як боєприпасів до боєзастосування, так і інших засобів?

Тому військові вкладаються самостійно в те, щоб могло ефективно працювати. Попри те, що, наприклад, наш підрозділ входить до проєкту "Лінія дронів" і ми 90% всього забезпечення (дрони, техніка і все, що необхідно для виконання військово-службових завдань) отримуємо централізовано від держави, або маємо можливість купувати самостійно.

Про корупційний скандал з Міндічем

Такі реалії війни та бойових дій, тому закликаю кожного з вас пам'ятати, що ви допомагаєте не комусь конкретно своїм донатом, маю на увазі посадовців, чи будь-кого іншого, а Силам оборони. Ви захищаєте свою родину, своє селище чи місто, свою вулицю, свою державу загалом. Щиро вас прошу, будь ласка, підтримуйте Сили оборони.

Чому я про це кажу зараз? Після подій, які буквально розірвали країну, пов'язаних з корупційними проявами в різних ешелонах як держслужбовців, так і інших осіб, нам телефонували деякі благодійні організації фондів, які дуже сильно підтримують критичними номенклатурами – дають кращі зразки новітніх дронів для того, щоб ми могли експериментувати, застосовувати, а потім розвивати технології. Вони сказали, що певний період часу будуть проблеми з постачаннями, через події, які відбуваються в нашій державі, бо різко просіли збори.

Як ви знаєте, "Ахіллес" має високі відсотки комплектації та бойової спроможності, в жовтні ми зайняли 4-те місце за результативністю щодо знищення ворога в усіх Силах оборони. Утім, рекрутери телефонують і кажуть, що різко впав процес рекрутингового залучення цивільних військовозобов'язаних до виконання бойових завдань.

Відповідь на запитання, чому так відбулося – тому що українців конче роздратувала ситуація, яка відбулася всередині нашого суспільства, і реакція така сама.

Однак війна ж нікуди не поділася. Противник продовжує тиснути по всіх відтинках і ми маємо встояти заради теперішнього покоління, заради наших дітей, внуків, забезпечити їм ту вільну незалежну державу, в якій вони жити житимуть, в якій вони будуть підготовлені, зокрема у військовому плані.

І в них будуть мінімальні ризики, що придуркуватий сусід, як-от Росія, повторно прийде війною. Тому що на країну, де розвинений військово-промисловий комплекс, де від старого до малого кожен підготовлений в військовому плані; на країну, яка багата, в якої є заможні люди, просто жоден агресор не піде прямими бойовими діями, намагатимуться руйнувати всередині.

Росія після цих подій (корупційних скандалів, – 24 Канал) зараз максимально вкладається фінансово, розганяючи той порядок денний у всіх можливих пабліках всередині нашої держави, зокрема афілійованих, які частково продовжують працювати, маючи лобі з Росії. Для них це один з інструментів, яким вони можуть розділити українське суспільство.

Я розумію – за схожих подій на душі стає дуже боляче. Тому що той результат, який забезпечують Сили оборони, борючися з другою у світі ядерною потугою, дається дуже високою ціною. Він дається кров'ю, потом, нашим життям. Ми тримаємо стрій, боремося за власну ідентичність і незалежність. І звісно, те, що розкрадали гроші, які мали витратити на енергетичну інфраструктуру, на Сили оборони – накладає дуже серйозний демотиваційний відбиток.

Водночас я непогано знаю історію, як мені видається, і в усіх країнах без винятку, які воювали за власну свободу і незалежність, які навіть були загарбниками, завжди були ті, хто намагався нажитися на загальному горі. На жаль, це так влаштовано.

З позитивного я можу сказати, що нам з вами вдалося зробити так, що в країні, яка перебуває у стані повномасштабної війни четвертий рік, а загалом веде бойові дії проти окупанта з 2014 року, правоохоронні органи та правоохоронна система продовжили працювати й виводити негідників на чисту воду.

Біль на душі такий, що все свідоме каже – це державна зрада. І за державну зраду в повномасштабній війні, за моїм переконанням, має бути найвище покарання – це смертна кара. Однак ми є цивілізованою країною, у нас є євроінтеграційні процеси, які відбуваються прямо зараз. І це те, що має зробити нашу країну багатою після завершення бойових дій. Тому ми не можемо пройти повз ті заходи й вивісити їх (корупціонерів, – 24 Канал) на стовпах.

Ми маємо діяти в законний спосіб і боротися за те, щоб кожен негідник поніс відповідну, передбачену законом, сувору відповідальність, наскільки це можливо. Тому, друзі, аналізуємо всі події, і щиро прошу вас зберігати єдність і допомагати Силам оборони виконувати ефективно і якісно свої завдання, і з кожним днем наближати перемогу країни, а вона на поточний момент залишається можливою.

Продовження інтерв'ю з командиром "Ахіллесу" Юрієм Федоренком – дивіться у відео.