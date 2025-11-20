Безумное количество россиян, – интервью командира "Ахиллеса" о боях за Покровск и Купянск

Россия сконцентрировала беспрецедентное количество оккупантов на горячих направлениях – более 170 тысяч военных. Покровское направление остается самым горячим из-за политического значения города. Кроме того, врагу важно закрепиться в городе перед наступлением зимы.

В то же время на Купянском направлении Силы обороны имеют определенные достижения. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Больше о ситуации в горячих точках на фронте – читайте далее в материале.

Сколько военных Россия сосредоточила на горячих направлениях?

Покровское направление является самым сложным, также россияне наступают на Гуляйпольском направлении. Что вы можете сказать по оперативной ситуации на фронте?

"Ахиллес" всегда выполняет задачи там, где сложно. Понятно, что для врага оккупировать в полной мере Покровск является политической задачей. И это также дополнительно важная задача для них, учитывая наступление зимы, которая может быть холодной. Как следствие, противнику важно затянуться в город для того, чтобы иметь возможность расположить свои войска, склады, базы, госпитали и все, что с этим связано.

Это должно дать противнику предпосылку продвижения дальше по оккупации нашей территории и выхода на основные логистические пути и маршруты, которые отвечают за боеснабжение, группировки войск, держащихся в Донецкой области.

Однако в то же время должны сказать, что то количество сил и средств, которое противник сконцентрировал на этом отрезке, является беспрецедентным – более 170 тысяч российских солдат, которые сражаются против Сил обороны. То есть, противник существенно превосходит по количеству личного состава и техники. Противник сконцентрировал основные подразделения, которые выполняют задачи беспилотными системами. Работает вражеская авиация. Относительно артиллерийского потенциала – он присутствует.

И несмотря на такую бешеную концентрацию, несмотря на то, что диктатор Путин определяет задачу оккупировать любой ценой, Силы обороны ведут активное сопротивление и бьют противника во всех щелях, подвалах, укрытиях и, возможно, местах, где он находится или потенциально может находиться.

Как следствие, в титанической работе ежесуточно, ежечасно, ежеминутно Силы обороны совершают титанический подвиг и разрушают намерения противника, срывают планы Путина и обороняют нашу землю. Ситуация очень сложная, но мы держим строй.

Силы обороны имели успех в Купянске

По поводу отрезка в Харьковской области: в Купянске, как вы знаете, Силы обороны получили за последние периоды определенные достижения. Мы продолжаем удерживать противника на левобережном плацдарме, не давая возможности оккупировать его и зайти на правобережный Купянск (имеется в виду часть города на правом берегу реки Оскол, – 24 Канал), Купянск-Узловой. Мы активно выполняем эту задачу, несмотря на то, что враг разрушает логистику.

Были дни, когда противник бросал по 40 КАБов в район переправ, был плотный огонь ракетного вооружения, беспилотных систем и тому подобное. Однако мы продолжаем стоять. Силы обороны держат крепко нашу землю. Если говорить о правобережном Купянске, то в предыдущий период мы зачистили врага на северо-западной окраине, заблокировали его на северной окраине. Силам обороны удалось дойти до реки Оскол.

Таким образом инфильтрация противника (просачивание, – 24 Канал) до самого города максимально усложнилась, кое-где стала невозможной. Ведутся активные мероприятия по выбиванию противника, его диверсионно-разведывательных групп, тех, которые продолжают оставаться в отдельных районах города Купянска. Однако ни одним районом противник так и не завладел. Верю в успех, верю в то, что Купянск останется под сине-желтым флагом.

Россиян подтопило в Волчанске

Если говорить о Двуречанском отрезке (поселок Двуречная, Купянский район, – 24 Канал), враг также достаточно активен. Россияне пытаются давить с линии государственной границы, выбивая себе возможности для прохождения обеспечения логистики по суше без необходимости форсирования реки Оскол.

Отдельно о Волчанске – очень активные боевые действия идут после проведения операции Силами беспилотных систем с другими структурными подразделениями Сил обороны по дамбе, это имело свое влияние. Ряд позиций противника оказался в подтоплении. Некоторые логистические маршруты стали непроходимыми для врага, но количество сил и средств, которые концентрирует противник, позволяет ему проводить активные штурмовые действия как в самом городе, так и вокруг.

Противник пытается обходить город по флангам. Идут активные, ожесточенные бои. Опять-таки, Силы обороны делают невозможное иногда для того, чтобы у врага не было стремительного продвижения, для того, чтобы сохранить максимальное количество как позиций, так и нашей земли. И, прежде всего приоритетом является человеческая жизнь, потому что для нас люди – это основной капитал войны.

Относительно динамики и перспектив проведения боевых действий, мы должны сказать четко и последовательно – противник активно продолжает поэтапную реализацию плана по оккупации Украины, по уничтожению государственного строя. Это происходит как на поле боя, так и путем ракетных, бомбовых, беспилотных ударов вглубь нашей территории и, конечно, информационными кампаниями. Противник вкладывает в это миллионы долларов.

Поэтому несмотря на то, какие бы события не происходили, что бы не звучало в информационном пространстве, мы всегда должны воспринимать информацию с горячим сердцем, как люди обученные и умные, а украинцы – это умная нация. Должны продолжать держать строй и к каждой информации, попадающей в наше инфопространство, относиться с определенным анализом и взвешенным принятием решений.

Как России удается модернизировать оружие?

Также должны сказать, что противник проводит ряд модернизаций. Ему удается это делать с КАБами, беспилотниками типа "Шахед" и другим вооружением. У России открыт прямой шлюз в Китай, как бы Китай того не отрицал. Совершенно очевидно, что лучшие технологии, которые возникают в части средств радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы, в части беспилотников и компонентов к ним, – Китай поставляет в Россию в тех масштабах, которые могут обеспечить производственные возможности Китая.

Как вы понимаете, эти масштабы достаточно объемны, мягко говоря. И как следствие, противник активно проводит модернизацию своих средств, наращивает способности по изготовлению беспилотников, по проведению модернизации, которые делают их более устойчивыми к нашим средствам радиоэлектронной борьбы. Также противник делает акцент на подготовке управляемых авиабомб, которые способны залетать несколько дальше, чем те характеристики, которые имели советские образцы управляемых авиабомб.

В этом направлении противник также достаточно активно движется для того, чтобы иметь возможность терроризировать большую часть Украины, проникать благодаря ударам глубже в территорию. Потому что противнику не очень важно наносить удары по объектам военного назначения. Противник преимущественно работает по критической и энергетической инфраструктуре.

Почему для него это важно? Потому что это инструмент давления на украинское общество – на каждого из нас. Кроме того, противник наносит удары по больницам, садиках, жилых фондах. Это делается с одной целью – приглушить украинцев, присадить в намерении национальной освободительной борьбы, в намерении сопротивления к российскому агрессору, а также заставить украинцев выезжать из нашей страны.

Россияне понимают, что пока украинцы имеют единство и держат строй плечом к плечу во всех сферах, до тех пор нас победить невозможно. Как следствие, Силы обороны также наращивают свои возможности, учитывая масштабирование подразделений, которые отвечают за сбивание воздушных целей в нашем воздушном пространстве.

Также проводится ряд мероприятий по увеличению масштабирования производств, которые изготавливают антидронные средства. Конечно, это постоянная коммуникация с нашими партнерами, которые в перспективе должны дать возможность нам получить дополнительную боевую авиацию и дополнительные средства противовоздушной обороны, как стационарные, так и портативные.

Потому что безопасное украинское небо – это комплекс мероприятий, который требует технического оснащения, средств радиоэлектронной разведки, в частности организации единого поля, ну и, соответственно, тех средств, которые будут способны сбивать преимущественно большинство целей, которые атакуют наше с вами государство, которые подвергают опасности жизнь и здоровье украинцев.

Сколько денег военным приходится тратить на оборудование?

В этом контексте я обращаюсь к украинцам – какие бы ни были политические качели в нашем государстве, или другие распри, которые раздирают нас изнутри, мы должны помнить, что поддержка Сил обороны сообщением, репостом, прямым донатом – каждой вашей гривной, принципиально важна.

Потому что каждая гривна – это то, что дает возможность защитить наших военных. Это то, что дает нам возможности иметь дополнительные дроны, которыми мы уничтожаем противника, дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, которыми мы защищаем позиции, города, свою логистику, и другие средства, которые критически важны и необходимы для обороны.

Я приведу вам конкретный пример, какой мы, как военные, делаем вклад, кроме выполнения своих непосредственных задач на линии боестолкновения. В частности, как командир полка, из каждой заработной платы я лично трачу на подразделение около 20%.

Почему это необходимо делать? Потому что такую номенклатуру как, например, Starlink, нам может передать волонтер или волонтерская организация, но мы не можем, к сожалению, купить его за госфинансирование. Почему так? Нет официального представительства компании, которая продает. И дальше возникает следующий вопрос, что оплата каждого Starlink зависит от тарифа, но стоит определенных денег.

Что-то стоит от 100 долларов, если это прямой тариф, а такой также необходимо применить достаточно часто в определенных позиционных рынках, это может быть и 200 долларов. И как следствие, эти деньги не могут передать волонтеры. Волонтеры передают по акту приема-передачи.

То есть нам необходимое имущество волонтеры покупают, есть квитанция, за которую они это купили, официально передают на боевые части. Мы принимаем и начинаем применять в боевых действиях. В случае потери под влиянием врага, мы это списываем в законном порядке.

Если мы говорим об оплате Starlink, нет механизма, как привлечь средства. Волонтеры не дадут, потому что к ним будут вопросы, почему они передали наличные. Привлечь военное госфинансирование наличное – также нет возможности. Деньги наличными не передают.

Единственный инструмент, как мы можем заплатить за Starlink, которые активно применяются, – это взять свои деньги, которые нам выплачивает государство за нашу работу, и самостоятельно заплатить за ту связь, которую имеем. Пока ситуация выглядит именно так. И это не только в 429 полку "Ахиллес". Все подразделения, которые выполняют боевые задачи, имеют одну и ту же проблему, которую пытаются урегулировать на разных уровнях. Есть уже достижения, но на текущий момент ситуация выглядит именно так.

Кроме того, есть ряд номенклатур, которые критически необходимы для выполнения боевых задач, которые нельзя поставить на баланс воинской части, или можно поставить, но невозможно списать. Как списать, например, почти тонну армированного скотча, который мы применяем ежемесячно для подготовки как боеприпасов к боеприменению, так и других средств?

Поэтому военные вкладываются самостоятельно в то, чтобы могло эффективно работать. Несмотря на то, что, например, наше подразделение входит в проект "Линия дронов" и мы 90% всего обеспечения (дроны, техника и все, что необходимо для выполнения военно-служебных задач) получаем централизованно от государства, или имеем возможность покупать самостоятельно.

О коррупционном скандале с Миндичем

Такие реалии войны и боевых действий, поэтому призываю каждого из вас помнить, что вы помогаете не кому-то конкретно своим донатом, имею в виду чиновников, или любого другого, а Силам обороны. Вы защищаете свою семью, свой поселок или город, свою улицу, свое государство в целом. Искренне вас прошу, пожалуйста, поддерживайте Силы обороны.

Почему я об этом говорю сейчас? После событий, которые буквально разорвали страну, связанных с коррупционными проявлениями в разных эшелонах как госслужащих, так и других лиц, нам звонили некоторые благотворительные организации фондов, которые очень сильно поддерживают критическими номенклатурами – дают лучшие образцы новейших дронов для того, чтобы мы могли экспериментировать, применять, а потом развивать технологии. Они сказали, что определенный период времени будут проблемы с поставками, из-за событий, которые происходят в нашем государстве, потому что резко просели сборы.

Как вы знаете, "Ахиллес" имеет высокие проценты комплектации и боевой способности, в октябре мы заняли 4-е место по результативности по уничтожению врага во всех Силах обороны. Впрочем, рекрутеры звонят и говорят, что резко упал процесс рекрутингового привлечения гражданских военнообязанных к выполнению боевых задач.

Ответ на вопрос, почему так произошло – потому что украинцев очень раздражала ситуация, которая произошла внутри нашего общества, и реакция такая же.

Однако война же никуда не делась. Противник продолжает давить по всем отрезкам и мы должны устоять ради нынешнего поколения, ради наших детей, внуков, обеспечить им то свободное независимое государство, в котором они будут жить, в котором они будут подготовлены, в частности в военном плане.

И у них будут минимальные риски, что придурковатый сосед, такой как Россия, повторно придет войной. Потому что на страну, где развит военно-промышленный комплекс, где от старого до малого каждый подготовлен в военном плане; на страну, которая богата, в которой есть состоятельные люди, просто ни один агрессор не пойдет прямыми боевыми действиями, будут пытаться разрушать внутри.

Россия после этих событий (коррупционных скандалов, – 24 Канал) сейчас максимально вкладывается финансово, разгоняя ту повестку дня во всех возможных пабликах внутри нашего государства, в частности аффилированных, которые частично продолжают работать, имея лобби из России. Для них это один из инструментов, которым они могут разделить украинское общество.

Я понимаю – при подобных событиях на душе становится очень больно. Потому что тот результат, который обеспечивают Силы обороны, борясь со второй в мире ядерной мощью, дается очень высокой ценой. Он дается кровью, потом, нашей жизнью. Мы держим строй, боремся за собственную идентичность и независимость. И конечно, то, что разворовывали деньги, которые должны были потратить на энергетическую инфраструктуру, на Силы обороны – накладывает очень серьезный демотивационный отпечаток.

В то же время я неплохо знаю историю, как мне кажется, и во всех странах без исключения, которые воевали за собственную свободу и независимость, которые даже были захватчиками, всегда были те, кто пытался нажиться на общем горе. К сожалению, это так устроено.

Из положительного я могу сказать, что нам с вами удалось сделать так, что в стране, которая находится в состоянии полномасштабной войны четвертый год, а в целом ведет боевые действия против оккупанта с 2014 года, правоохранительные органы и правоохранительная система продолжили работать и выводить негодяев на чистую воду.

Боль на душе такая, что все сознательное говорит – это государственная измена. И за государственную измену в полномасштабной войне, по моему убеждению, должно быть высшее наказание – это смертная казнь. Однако мы являемся цивилизованной страной, у нас есть евроинтеграционные процессы, которые происходят прямо сейчас. И это то, что должно сделать нашу страну богатой после завершения боевых действий. Поэтому мы не можем пройти мимо тех мероприятий и вывесить их (коррупционеров, – 24 Канал) на столбах.

Мы должны действовать законным способом и бороться за то, чтобы каждый негодяй понес соответствующую, предусмотренную законом, строгую ответственность, насколько это возможно. Поэтому, друзья, анализируем все события, и искренне прошу вас сохранять единство и помогать Силам обороны выполнять эффективно и качественно свои задачи, и с каждым днем приближать победу страны, а она на текущий моменте остается возможной.

