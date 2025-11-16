Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как погода влияет на бои на фронте?

Российские войска воспользовались погодными условиями, чтобы использовать уязвимые места в украинской обороне, которая в значительной степени полагается на дроны, в районе Новопавловки.

Примером стали геолокационные кадры, обнародованные 14 ноября: эти видео показывают, как украинские силы поражают российскую бронетехнику на северо-востоке Новопавловки.

Российские войска в последнее время используют туманную погоду для атак вдоль всей линии фронта, в частности на Покровском, Великомихайловском и Гуляйпольском направлениях,

– говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что в последние недели Новопавловское направление было относительно тихим, поскольку российские войска сосредоточились на наступательных действиях, чтобы захватить Покровск и замкнуть Покровско-Мирноградский котел.

Механизированная атака 14 ноября демонстрирует, как российские войска пытаются найти возможности воспользоваться ключевой уязвимостью украинской обороны – невозможностью украинских дронов эффективно работать в условиях плохой погоды, в частности тумана и дождя.

До сих пор Украина в войне базировала свою оборону на дронах в основном по необходимости. Оборонительный барьер Украины "стена дронов" использует большое количество тактических ударных дронов и боеприпасов типа loitering для уничтожения российских ресурсов и техники на линии фронта,

– добавили аналитики ISW.

Украинские силы применили этот подход в частности для того, чтобы компенсировать недостаток личного состава и техники, одновременно удерживая более 1200 километров фронта от российского наступления.

Сейчас поставки Западом традиционных систем вооружения является ключевым для того, чтобы Украина могла сформировать многослойную оборону, которая не будет зависеть от одного типа вооружения и, соответственно, не будет иметь таких уязвимых точек.

